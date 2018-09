Dieser Django hat ein sonniges Gemüt

Wer bei „Django“ an einen wortkargen Revolvermann mit Sarg im Schlepptau denkt, der liegt mit Blick auf Italo-Western goldrichtig. In der Scooter-Szene steht der Name für etwas ganz anderes: einen flotten Hingucker, der Lust auf sonnige Tage macht.

Der Django aus dem Hause Peugeot beispielsweise ist mit 50, 125 und 150 Kubikzentimeter zu haben. Im Test treten der 50er und der 125er gegeneinander an – oder fahren vielmehr miteinander um die Wette.

Optisch sind die Unterschiede überschaubar. Die Karosserie im schicken 1950er-Jahre-Retro-Design ist identisch. Lediglich bei Details wie den Außenspiegeln sind Unterschiede sichtbar, was aber der Ausführung der größeren Variante geschuldet ist: Als 125 Evasion ABS (ab 3599 Euro) fährt der Django serienmäßig mit cooler Zweifarblackierung vor – in diesem Fall „Milky White/Dragon Red“ –, was das an die Peugeot-Ikone S 55 angelehnte Design nochmals unterstreicht. Scooter-Unkundige halten den Peugeot tatsächlich für einen toll restaurierten Oldtimer und wundern sich, dass der Django so flott um die Ecke fährt.

Flottes Vorwärtskommen kann man beiden Hubraum-Klassen bescheinigen im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Beim Django 50 4T (ab 2599 Euro), dessen Einzylinder-Viertakt-Motor 3,7 PS leistet und der als Höchstgeschwindigkeit die bauartbedingten gesetzlich erlaubten 45 km/h erreicht, beschränkt sich der Fahrspaß vor allem auf den Stadtverkehr, wo er sich als wendiger Mitschwimmer erweist.

Mit seinem relativ langen Radstand (1350 Millimeter), dem niedrigen Schwerpunkt sowie der bequemen Sitzposition und -höhe (77 Zentimeter) zeigt der Django im Alltag ein vorzügliches Handling. Dank Seitenständer lässt er sich schnell abstellen. Dazu kommt mit einem Fach für einen Integral- und einen Jethelm ausreichend Stauraum unter der Doppelsitzbank, die bequem gepolstert ist und sich auch für längere Strecken gut eignet – sofern man diese mit 45 km/h Höchstgeschwindigkeit abspulen möchte.

Vorzügliches Handling, ordentlich Stauraum, sehr viel Komfort: das alles gilt auch für den 125er Django, der obendrauf noch Langstreckenkomfort bietet. 90 km/h schafft der schicke Franzose, bei dem ebenfalls ein Einzylinder-Viertakt-Motor an Bord ist. Das Easy-Motion-Aggregat leistet 10,2 PS und erlaubt eine Reichweite von bis zu 285 Kilometer.

Selbst wenn der größere der beiden getesteten Djangos in der Regel nicht als Touren-Roller zum Einsatz kommen wird: Mit ihm lässt sich problemlos und stressfrei Strecke machen. Das Fahrwerk ist bei beiden gut abgestimmt und überzeugt durch sehr ordentlichen Federungskomfort, beim 125er ist noch ABS an Bord, was für Vielfahrer definitiv dazu gehört. Neben dem Plus an Sicherheit bietet es auch mehr Bremskomfort.

Anders als der kleine matt-rot lackierte 50er ist die 125-Kubik-Variante in der Ausführung Evasion mit kleiner Frontscheibe bestückt, die aber bestenfalls ein paar Fliegen davon abhält, am Fahrer zu zerschellen. Als Windabweiser taugt sie nicht und scheint insbesondere optische Zwecke zu erfüllen. Und das gelingt auch, passt das Zubehör doch perfekt zum Retro-Gesamtpaket. Tatsächlich wirkt der 50er trotz fast identischem Look mit seiner einfarbigen Lackierung und der komplett schwarzen Sitzbank – ohne weiße Ziernähte – einen Tick sportlicher. Hier bietet Peugeot aber für jeden Geschmack etwas Passendes, das den Namen „Django“ trägt. Und beweist: Dieser Django ist in Wahrheit ein Typ mit sonnigem Gemüt. mid

