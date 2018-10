Dieser Twingo macht sich schick

So schick kann Klein sein: Mit der limitierten Sonderedition Twingo Chic will Renault zahlreiche Komfortextras mit einem attraktiven Preisvorteil von bis zu 980 Euro kombinieren. Außer der speziellen Optik bietet der auf der Version Intens basierende kleine Franzose mit Heckmotor etwa Klimaautomatik, Licht- und Regensensor, Nebelscheinwerfer mit integriertem Kurvenlicht und die akustische Einparkhilfe hinten.



Von außen ist der Chic an den je nach Wagenfarbe schwarzen oder weißen Seitenstreifen, 16-Zoll-Leichtmetallrädern, den stark getönten hinteren Seitenscheiben und der ebenfalls getönten Heckscheibe zu erkennen. Zu haben ist der Spezial-Twingo in Pyrénées-Weiß, Black-Pearl-Schwarz oder Dezir-Rot. Sein Einstiegspreis als Sce 70 Start & Stop liegt bei 13.090 Euro.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 24.10.2018