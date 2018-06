Discounter testet Gas-Lkw

Anzeige

Sie sind 400 PS stark, mit Auflieger 16,5 Meter lang - und sie können dank 36 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht ordentlich was wegschleppen. Vier Iveco Stralis NP sind jetzt beim Discounter Aldi Süd im Einsatz. Ihre Besonderheit: Sie fahren mit Erdgas.



Zum Einsatz kommen die Gas-Brummis in Ballungszentren mit hoher Luftbelastung, weil sie weniger Feinstaub, CO2, Stickoxide und Lärm verursachen als die üblichen Selbstzünder. In ihren Tanks können die Laster bis zu 130 Kilo Erdgas speichern, mit jeweils 22 Kilo kommen sie rund 100 Kilometer weit. Fünf Jahre lang soll mit ihnen ausprobiert werden, ob sich die klimaschonende Antriebstechnologie als Alternative zu Diesel-Modellen nutzen lässt. Außerdem testet der Discounter ab Herbst für mindestens vier Jahre einen Elektro-Lkw, der mit zertifiziertem "Grünstrom" aus Wasserkraft und Fotovoltaikanlagen versorgt wird.