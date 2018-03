Drei Helme versagen im Test

Anzeige

Fahrradhelme können Leben retten - allerdings nur, wenn die Qualität des Kopfschutzes stimmt. Das ist leider nicht immer der Fall, wie die beiden Fachmagazine "Mountainbike" und "Roadbike" bei einem groß angelegten Helmtest herausgefunden haben.



Das Ergebnis der zusammen mit dem TÜV Süd vorgenommenen Labor- und Praxistests ist zwar weitestgehend positiv zu bewerten, dennoch gibt es Produkte, von denen Radfahrer die Finger lassen sollten: Drei Helme von insgesamt 51 getesteten Exemplaren bestanden den sogenannten Abstreiftest im TÜV-Labor nicht. Chefredakteur Jens Vögele erstaunt dieses Ergebnis: "Eigentlich dürften diese Helme nicht mehr verkauft werden, wir erwarten, dass die Hersteller auf diese Testergebnisse schnell reagieren." Seitens des TÜV werden bei den durchgefallenen Helmen Fehler am Material, in der Fertigung, bei der Prüfung oder der Qualitätssicherung vermutet. Laut Vögele seien zum ersten Mal "signifikante Sicherheitsmängel" bei den Tests aufgetreten. "Grundsätzlich haben wir ein hohes Sicherheitsniveau bei Fahrradhelmen festgestellt."



Durchgefallen beim Test nach der gültigen EU-Norm EN 1078 sind die Modelle Kask Rex, Lazer Blade und Limar Ultralight+.



Die detaillierten Testergebnisse werden ab 6. März in "Mountainbike" und ab 7. März in "Roadbike" veröffentlicht.