Drei Kompakt-Mercedes für den Großstadt-Dschungel

Anzeige

Die brandneue A-Klasse bleibt zunächst außen vor. Aber den Rest seiner Kompaktmodelle, also B-Klasse, CLA Coupé und Shooting Brake plus GLA, möbelt Mercedes jetzt mit der ab sofort bestellbaren UrbanStyle Edition kräftig auf.



Die aufeinander abgestimmten Design-Elemente der Edition sollen Exklusivität und Sportlichkeit der einzelnen Modelle steigern. Dabei helfen etwa das AMG-Styling, spezielle Aluräder, LED-High-Performance-Scheinwerfer, Sitze und Instrumententafel in schwarzer Ledernachbildung mit weißen Kontrastziernähten, das Multifunktions-Sportlenkrad und Zierelemente in Carbon-Optik. Das freistehende Media-Display mit Acht-Zoll-Bildschirm und das Sitzkomfort-Paket mit Sitzheizung gehören ebenfalls dazu.



Die Preisliste reicht von 31.755,15 Euro für die entsprechende B-Klasse bis zu 34.141,10 Euro für den CLA Shooting Brake UrbanStyle Edition.