Drei Mal fünf Sterne beim Crashtest

Die drei Kandidaten beim ersten EuroNCAP-Crashtest des Jahres 2019 haben gut abgeschnitten: Honda CR-V, Mercedes G-Klasse und Seat Tarraco schafften die Höchstwertung von fünf Sternen. Besonders positiv fiel das Kapitel Insassensicherheit für Erwachsene und für Kinder mit zum Teil sehr guten Einzelwertungen aus.



Auch bei der Fußgänger- und Radfahrersicherheit, die bei großen SUV bisher zu den kritischsten Kapiteln zählte, registrierten die Tester gute Werte. Unterm Strich ist das natürlich auch eine Folge der Ausstattung mit Fahrerassistenten.



Grundsätzlich sind die getesteten Autos also sehr sicher. Aber trotzdem gibt es Schwächen. So besteht beim Honda ein hohes Risiko für Halswirbelverletzungen für die Passagiere in der zweiten Reihe beim Heckanprall. In der G-Klasse kann es bei einem Frontalcrash zu schweren Brustverletzungen kommen. Und der Taraco weist ein geringes Risiko für Halswirbel-Verletzungen der Fondpassagiere beim Heckanprall auf.



Fußgänger und Radfahrer werden bei allen drei Kandidaten relativ gut geschützt, hier erwiesen sich, wie schon bei bisherigen Tests, die A-Säulen als potenziell tödliche Gefahr.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 28.02.2019