Drei Traumwagen der Deutschen haben nur einen Namen

Kein Mercedes, kein Ferrari, kein Rolls-Royce - ein Porsche soll es sein. Modelle der Sportwagenmarke aus Stuttgart erhalten im Beliebtheits-Ranking der Deutschen sowohl Gold, Silber und Bronze. Erst dann kommen andere Marken an die Reihe. Das geht jedenfalls aus einer Auswertung des Online-Portals Autoscout24 hervor.



Porsche Boxster, Porsche 911 und Porsche Cayman sind die drei beliebtesten Sportwagen, aber auch Mercedes und Audi schaffen es mit je zwei Modellen in die Top Ten. Billig ist das Rennvergnügen nicht, die Spanne reicht vom vergleichsweise günstigen Audi TT, der gebraucht durchschnittlich 37.474 Euro kostet, bis zum Ferrari California für stolze 148.989 Euro. Das Ranking beruht auf dem Verhältnis von Seitenaufrufen bei AutoScout24 und dazugehörigen Kontaktaufnahmen.



Der größte Unterschied zwischen den gar nicht so ungleichen Porsche-Modellen: der Preis. So kostet der auf Platz eins im Sportwagen-Ranking vorfahrende Boxster im Schnitt 43.558 Euro, der auf dem zweiten Platz rangierende Porsche 911 mit 81.986 Euro fast 40.000 Euro mehr. Als dritter im Bunde platziert sich der Cayman mit 69.563 Euro im preislichen Mittelfeld zwischen Boxster und 911er.