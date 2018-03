DriveNow und Car2Go schließen sich zusammen

Anzeige

Mit vereinten Kräften geht es besser: BMW und Daimler wollen bei ihren Mobilitätsdiensten als gleichberechtigte Partner zusammenarbeiten. Eine entsprechende Übereinkunft wurde jetzt unterschrieben, nachdem schon seit einigen Wochen Gerüchte über Kooperationspläne von DriveNow und Car2Go die Runde machten.



Wenn die Wettbewerbsbehörden zustimmen, sollen die bestehenden Angebote der Bayern und der Schwaben für On-Demand-Mobilität in den Bereichen Carsharing, Ride-Hailing, Parken, Laden und Multimodalität zusammengeführt und in der Zukunft strategisch weiter ausgebaut werden. Beide Unternehmen sollen jeweils 50 Prozent der Anteile an dem Joint Venture-Modell halten, das die Mobilitätsdienste beider Konzerne umfasst. An der Konkurrenz-Situation im Kerngeschäft, also der Automobilproduktion, soll sich aber nichts ändern.



Ziel dieses Übereinkommens ist laut der beteiligen Konzerne, einer der weltweit führenden Anbieter von innovativen Mobilitätsdienstleistungen zu werden. "Die geplante Bündelung unserer Mobilitätsdienste zu einem digitalen Ökosystem ist einzigartig", so BMW-Chef Harald Krüger. Und Daimler-Boss Dieter Zetsche erklärte: "Um ein einzigartiges, nachhaltiges Ökosystem für urbane Mobilität zu entwickeln, wollen wir unsere Expertise und Erfahrung bündeln."



Der BMW-Daimler-Deal soll aktuell fünf Angebote zusammenführen:

1. Die intelligente und nahtlose Vernetzung von verschiedenen Mobilitätsangeboten - samt Buchung und Bezahlung - mit moovel und ReachNow.

2. Carsharing mit Car2Go und DriveNow, das bedeutet aktuell 20.000 Fahrzeuge in 31 internationalen Metropolen.

3. Personentransport mit mytaxi, Chauffeur Privé, Clever Taxi und Beat.

4. Ticket- und bargeldloses Parken mit ParkNow und Parkmobile Group/Parkmobile LLC.

5. Einfacher Zugang (Finden, Laden, Bezahlen) zum größten Netz an öffentlichen Ladestationen mit mehr als 143.000 Ladepunkten weltweit mit ChargeNow und Digital Charging Solutions.