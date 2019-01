DS 7 Crossback kreuzt unter Yachten auf

Die junge französische Marke DS Automobiles nimmt Kurs auf das Luxus-Segment. Der edle Ableger von Citroen hat mit dem DS 7 Crossback ein repräsentatives SUV im Portfolio. Jetzt mischt man sich auf der "Boot" in Düsseldorf unter Yachten - natürlich von einem französischen Hersteller: Bénéteau.



Seit einem Jahr verbindet die französischen Marken DS Automobiles und Bénéteau eine Partnerschaft. Bei der 50. Ausgabe der weltgrößten Boots- und Wassersportmesse wird diese 2019 um ein weiteres Kapitel ergänzt: Als einziger Mobilitätspartner auf der Messe präsentiert DS Automobiles sein schmuckes Fahrzeug auf dem Stand des Yacht-Herstellers.



Die Partnerschaft zwischen Bénéteau und DS Automobiles wurde im Rahmen der Segelregatta "Rose of Charity" vereinbart. Bei dem Event treten mehrere Unternehmen in einem Segel-Wettkampf gegeneinander an. Mit ihrem Engagement unterstützten sie die karitative Organisation "One Earth - One Ocean". DS Automobiles geht 2019 mit acht Schiffen von Bénéteau an den Start. Ein Filmteam der ARD-Sendung "Brisant" begleitet die Teams der französischen Premium-Marke, die größtenteils aus deutschen Prominenten bestehen.



"Wir freuen uns über die wertvolle Partnerschaft mit Bénéteau", sagt Patrick Dinger, Chef von DS Deutschland. Die Boot-Messe sei eine tolle Möglichkeit, um potenzielle neue Kunden auf die Vorzüge des DS 7 Crossback aufmerksam zu machen.

