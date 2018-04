DS X E-Tense - die Göttin spielt Zukunftsmusik

Anzeige

Die Luxus-Limousine im Jahr 2035: Davon hat die französische Marke DS schon heute eine Vorstellung. Die Zukunfts-Karosse nennt sich "DS X E-Tense". Abseits des Mainstreams sollten hierbei Technologie und Vision miteinander verschmelzen. Darum verbinden die Entwickler bei dem Concept Car innovative Technologien mit einem avantgardistischen und inspirierenden Auftritt und versuchen, den Erwartungen der Luxus-Welt von morgen zu entsprechen.



80 Jahre nach der sensationellen Enthüllung der legendären DS soll der DS X E-TENSE die automobile Welt abermals revolutionieren. In den 1950er Jahren bekam das damals futuristisch anmutende Modell den Ehren-Namen "La Déesse" - "Die Göttin". Und einmal mehr will sie Zukunftsmusik spielen.



Die Flügeltür des DS X E-Tense aus Karbon und Leder gibt den Blick auf das Cockpit frei. Auf Anhieb fällt der pyramidenförmige Fahrersitz auf, der sich wie ein Monocoque-Schalensitz perfekt an den Fahrer anpasst. Das Lenkrad besteht aus Leder, Holz und Metall. Das zweifarbige Anilinleder kombiniert Millennium- und Marineblau. Ein gesticktes Perlenmuster, das zu den Markenzeichen von DS Automobiles gehört, bringt das Cockpit extravagant zur Geltung.



Unterdessen ist der DS X E-Tense asymmetrisch. Auf der rechten Seite öffnet sich die Schmetterlingstür und der Fahrer wird Passagier. Durch die asymmetrische Anordnung entsteht unter der Kapsel aus durchsichtigem Glas neuer Platz. Der Passagier nimmt in einem umhüllenden Sitz mit Massage- und Belüftungsfunktion Platz. Dieser verleiht ein sehr geräumiges und entspanntes Fahrgefühl. Das autonome Fahren wird zum einzigartigen Erlebnis. Haptik und der Gehörsinn werden geweckt. Eine Klangleiste im Design eines Armaturenbretts sorgt für erstklassigen High Fidelity Sound.



Durch den Boden aus durchsichtigem, monochrom dimmbarem Glas sieht man die Straße dahinziehen. Edle Materialien wie Leder, Holz und Metall schmeicheln dem Auge. Die Farben Marineblau und Tiefrot mildern das Außenlicht ab. In einer schützenden Welt tragen die gereinigte Luft und ein Parfumspender zum raffinierten Ambiente bei, ganz gleich, ob der DS X E-Tense vom Fahrer gelenkt wird oder autonom fährt. Ein zusätzlicher Sitz steht für einen dritten Passagier bereit.



Der vernetzte persönliche Assistent namens "Iris" steuert die Fahrzeugfunktionen. Er wird als Hologramm angezeigt. Da keine Bildschirme vorhanden sind, wirkt der Kokon fließend. Die Bildschirme werden durch Glasflächen ersetzt.