DSK Women's Club für mehr Frauen im Motorsport

Lella Lombardi war die letzte Frau, die in der Formel 1 ein Rennen fuhr. 43 Jahre ist das jetzt her, und seitdem haben es einige Frauen versucht, es aber nicht in die Startaufstellung geschafft. Ein Problem: Der Motorsport ist generell eine Männerdomäne, nicht nur im Cockpit, sondern auch bei anderen Jobs wie Teamchef, Mechaniker oder Offizieller. Der Deutsche Sportfahrer Kreis will sich nun engagieren, denn er spürt das Problem selbst auch. Nur knapp drei Prozent der fast 13.000 Mitglieder sind weiblich.



Dafür hat der Deutsche Sportfahrer Kreis jetzt den DSK Women's Club ins Leben gerufen, mit dem Europas größte Vereinigung von aktiven Motorsportlern und Fans ein Motorsport-Netzwerk exklusiv für Frauen startet. Erste Patin ist Rennfahrerin Claudia Hürtgen. Die Aachenerin war 2005 Meisterin in der VLN Langstreckenmeisterschaft und hat unzählige Rennen in Tourenwagen und in GT-Fahrzeugen bestritten und gewonnen. Zudem nahm sie in Le Mans und am Nürburgring an den wohl bekanntesten Langstreckenrennen der Welt teil.



Ziel ist, Frauen den Einstieg in den Motorsport leichter zu machen und Plattform für den Erfahrungs- und Meinungsaustausch zu sein. "Die Idee, ein Motorsport-Netzwerk ausschließlich für Frauen aufzubauen und zu entwickeln, halte ich für sinnvoll. Hier kann man sich in Zukunft austauschen und aktive Berührungspunkte zum Motorsport schaffen", sagt Hürtgen.



Geplant sind mindestens zwei Treffen im Jahr: Ein Netzwerk-Event und eine Fahrveranstaltung, an der alle Frauen, die im Motorsport egal auf welche Art unterwegs sind, teilnehmen können. Der Termin für die Auftakt-Veranstaltung steht ebenfalls fest: Im Rahmen des 24h-Rennens am Nürburgring am 23. Juni 2019.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 12.06.2019