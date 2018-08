Dua Lipa singt für Jaguar

Die britische Pop-Senkrechtstarterin Dua Lipa und Jaguar gehen zusammen auf die Piste. Im Rahmen eines exklusiven Konzerts am 3. September 2018 in Amsterdam werden die Sängerin und der Autobauer ihre Kooperation offiziell starten. Die Musikerin gehört zu den absoluten Shootingstars im internationalen Musik-Business und wurde zuletzt bei den Brit Awards 2018 als beste Künstlerin ausgezeichnet.



Die Veranstaltung in den Niederlanden ist der Auftakt einer europaweiten Kampagne, die unter dem Motto "The Pace: Season One" die SUV-Modelle E-Pace, F-Pace und den vollelektrischen I-Pace ins Zentrum stellt.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 20.08.2018