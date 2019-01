Durchdachter Auftritt bei Renault

Von innen nach außen: Nach der Umgestaltung der Schauräume hat Renault Deutschland jetzt seinen Händlerbetrieben auch ein neues Außen-Outfit auf den Leib geschneidert. Bis Ende 2022 soll der neue Look bundesweit umgesetzt sein.



Zentrale Elemente der neuen Corporate Identity sind laut Renault "die klare Gliederung der Ausstellungsfläche in verschiedene Zonen und die eindeutige Kennzeichnung der Bereiche Neuwagen, Gebrauchtwagen, Verkauf und Serviceannahme".



Auffallend sind das gelb beleuchtete Eingangselement über dem Zugang an der Hauptfassade des Ausstellungsraums, die in den Renault-Farben weiß, grau und gelb gehaltene Hauptfassade und die Zonen "Aktuell" und "Probefahren". Letztere soll die Kunden anregen, mehr über die Produkte zu erfahren und eine Testfahrt zu vereinbaren.



Darüber hinaus soll es eine schnellere Orientierung durch klare optische Signale geben. So werden Besucher schon bei der Ankunft an den Händlerbetrieben durch Wegweiser direkt zur Einfahrt geleitet. Zusätzlich weist ein Schild auf die Kundenparkplätze hin.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 25.01.2019