Duster legt bei der Ausstattung deutlich zu

Sie sehen sich wie aus dem Gesicht geschnitten ähnlich, obwohl sie außer dem Grunddesign fast keine Gemeinsamkeiten haben: die zweite und dritte Generation des Dacia Duster.

Klimaautomatik, Multiviewkamera, Touchscreen, Sprachsteuerung, schlüsselloser Zugang, Frontkamera, Toter-Winkel-Warner – es ist noch nicht lange her, da hätte man mit dem Wunsch nach solchen Extras beim Dacia-Händler nur für ungläubige Blicke gesorgt. Aber die dritte Duster-Generation macht möglich, was bisher unmöglich schien in dieser Billigversion eines Sport Utility Vehicles.

Der Preisbrecher bleibt das meistverkaufte Modell der rumänischen Renault-Tochter. Wer auf all die genannten Zusatzwünsche sowie auf den Allradantrieb keinen gesteigerten Wert legt, bekommt die Basisversion mit dem 114 PS starken Benziner noch immer zum Kampfpreis von 11 490 Euro. Und selbst in dieser puristischen Variante ist man bereits mit elektrischen Fensterhebern vorne, Bordcomputer, Zentralverriegelung, Front-, Seiten- und Window-Airbags sowie elektrischer Servolenkung unterwegs. Verzicht sieht anders aus.