Dynamisch-eleganter Mittelklasse-Kombi

Volvo hat seine Fahrzeugpalette fast vollständig abgelöst. Aktuell sind die Limousine S 60 und der dazu gehörende Kombi V 60 an der Reihe.

Volvo hat sich als Marke neu erfunden, ohne seine wichtigsten Werte aufzugeben: Sicherheit, innovative Technik und Individualität. Das war schon so, als man noch kantige Lastesel aus Schwedenstahl formte. Und das ist noch immer so, seit die schnörkellose Eleganz das Äußere bestimmt. Mittlerweile ist fast die komplette Modellpalette auf die neue Linie umgestellt. Jetzt auch der Mittelklasse-Kombi V 60.

Ihn haben die Designer zum kleineren Bruder des fast identisch schönen V 90 gemacht. Auf den ersten Blick kann man die beiden kaum unterscheiden. Langgezogene Motorhaube, weich abfallende Dachpartie, tiefe Gürtellinie, kurze Überhänge und ein sehr flach und breit wirkender Karosseriekörper geben dem V 60 die für Volvo prägende, dynamisch-elegante Form. Das Ganze wird angereichert mit vielen schicken Details wie dem prägnanten Kühlergrill oder den schmalen Scheinwerfern. Das gibt dem Kombi trotz seiner durchaus ansehnlichen Außenmaße eine optische Leichtigkeit, von der ein Sport Utility Vehicle nur träumen kann.

Und innen sind ebenfalls keine Nachteile zu beklagen, denn der V 60 teilt sich fast die komplette Technik, also auch die Plattform, mit dem V 90. Das bedeutet großzügig Platz für fünf Erwachsene und einen mit 529 Litern Volumen ordentlichen Gepäckraum.

Dass der Mittelklasse-Wagen nicht auch noch die Lösung aller Transportprobleme bringt, ist der fließenden Form geschuldet. Es gibt Kombis, die mehr zu bieten haben – jedenfalls mehr als die maximal 1441 Liter Stauraum.

Bei allem anderen werden sie den Beweis der Überlegenheit schuldig bleiben müssen. Vor allem, was die Sicherheit und die Assistenzsysteme betrifft, ist die 60er Reihe ganz weit vorne. Auch hier profitiert sie von der Baukastenphilosophie. Was die deutlich teureren V 90 oder XC 90 bieten, hat der V 60 ebenfalls – zumindest gegen Aufpreis.

Besonders ausgefeilt ist die Unterstützung beim Verzögern. Der Notbremsassistent ist eine stets aufmerksame Unterstützung des Fahrers in gefährlichen Situationen. Die Elektronik reagiert nicht nur auf andere Fahrzeuge oder Fußgänger, sondern identifiziert auch größere Tiere als Grund einzugreifen. Sollte man beim rückwärts Ausparken querenden Verkehr übersehen, wirft der Assistent den Rettungsanker.

Was die Schweden-Technik aktuell besser kann als die meisten Wettbewerber, ist das Halten der Spur zwischen gut erkennbaren Fahrbahnmarkierungen. Der V 60 lenkt nicht nur selbstständig (solange die Hand am Lenkrad bleibt), sondern hält den Wagen auch in der Mitte der Fahrbahn, statt – wie viele andere – ständig von einer zur anderen Begrenzung zu eiern. Dieses Komfortmerkmal passt gut zum Gesamtauftritt, der eindeutig darauf abgestimmt wurde, den Insassen eine möglichst stressfreie Fahrt zu sichern.

Entsprechend federt das Fahrwerk schlechte Straßenoberflächen gekonnt weg und gibt sich dafür damit zufrieden, dass bei der Agilität nicht die letzte Ecke des Grenzbereichs gemeistert wird. Dabei wäre die Motorisierung des Testwagens durchaus geeignet, die Reifen qualmen zu lassen.

Der durch Turbo und Kompressor auf 310 PS gehobene Benzinmotor des V 60 T 6 lässt kaum Wünsche offen – außer beim Verbrauch. Selbst bei zurückhaltender Fahrweise lassen sich die Nachteile von Aufladung und Allradantrieb nicht kompensieren. Im Mittel schluckte das Triebwerk fast neun Liter. Das ist mutig in Zeiten, in denen die Umweltbelastung zunehmend ein Thema ist.

Dabei ist Volvo eigentlich auf der richtigen Spur. Wer es sich erlaubt, die Motorendiskussion bei zwei Litern Hubraum und vier Zylindern für nach oben beendet zu erklären, hat die Zeichen der Zeit erkannt.

Zumal das Triebwerk nie einen Gedanken daran aufkommen lässt, es sei nicht groß genug. Es tritt schon bei niedrigen Drehzahlen kraftvoll an, obwohl das maximale Drehmoment von 400 Nm nach mindestens 2200 U/min verlangt, und zieht bis zur Maximalleistung bei 5700 U/min durch.

Um die Traktion muss man sich keine Gedanken machen, weil die 400 Nm nicht nur an der Vorderachse zerren, sondern auf alle vier Räder verteilt werden.

Für den Sprint auf 100 Stundenkilometer vergehen nur 5,8 Sekunden. Für die Höchstgeschwindigkeit muss man sich auf 250 km/h beschleunigen. Werte, die allerdings mehr Theorie als Praxis sind, denn am schönsten ist das Fahrgefühl, wenn man einfach mit dem Verkehr mitschwimmt.

Alternativen unterhalb des 49 500 Euro teuren T 6 gibt es: Die beginnen bei der Einstiegsvariante D 3 mit einem 150 PS starken Diesel. Den lässt der Händler schon für 37 500 Euro vom Hof. Das gleiche Aggregat mit 190 PS und einer üppigeren Ausstattung kostet 43 300 Euro. Für Diesel-Muffel hat Volvo neben dem getesteten T 6 noch einen T 5 im Angebot. Der leistet 250 PS und kostet 45 500 Euro. Am oberen Ende der V 60-Palette thront der T 8 Twin Engine. Dem wird zum 303 PS starken Benziner noch ein 87-PS-Elektromotor gepackt. Ein 60 350 Euro teures Vergnügen.

