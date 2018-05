Dynamischer BMW definiert neue Nische

Wem ein kompaktes Sports Utility Vehicle zu hochbeinig, eine Kombi-Limousine zu hausbacken ist, dem bietet BMW eine Alternative mit Elementen beider Kategorien an. Diese Marktlücke besetzt der Crossover X1. Und sein Name deutet es bereits an: Damit ist das untere Ende der X-Baureihe markiert.

BMW ist der direkten Konkurrenz damit einen Schritt voraus. Denn während Audi (Q5) und Mercedes

...

Sie sehen 9% der insgesamt 4515 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 12.06.2010