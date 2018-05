E-Auto für 7500 Euro

Anzeige

Auf der Auto China in Peking präsentiert der französische Zulieferer Valeo seine jüngsten Produkte für die Auto-Elektrifizierung. Darunter ist eine wirtschaftliche, vollelektrische Niederspannungslösung, die einen kleinen Zweisitzer-Prototypen mit einer Reichweite von rund 150 Kilometern und einer Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h antreiben kann. Diese Lösung wurde in Zusammenarbeit mit der Jiao Tong Universität in Schanghai entwickelt und soll den Anforderungen des schnell wachsenden chinesischen Marktes gerecht werden. Der Zweisitzer wird umgerechnet rund 7500 Euro kosten. mid/Bild: Valeo