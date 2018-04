Anzeige

Auch Infiniti steigt in die Entwicklung einer komplett neuen Plattform für elektrifizierte Autos ein. Maßgeblich beeinflusst wird sie vom Q Inspiration Concept Car, das schon deutliche Hinweise auf die neue Designsprache von Infiniti für die Ära des autonomen Fahrens und der Elektrifizierung gibt. Der Stromer soll als eines von fünf neuen Modellen in den nächsten Jahren in China gebaut werden. mid / Bild: Infiniti