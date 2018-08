E-Transporter als Messe-Stars

Das Motto der Nutzfahrzeug-IAA 2018 lautet "Driving tomorrow". Es legt nahe, dass alternative Antriebsarten ab dem 20. September in Hannover eine wichtige Rolle spielen. "Sie stehen im Mittelpunkt der weltweit wichtigsten Leitmesse für Transport, Mobilität und Logistik", so der veranstaltende Verband der Automobilindustrie (VDA).



Schon jetzt sei erkennbar, dass die IAA-Besucher bei der Elektromobilität von Transportern "einen Quantensprung erleben werden", so der VDA. E-Transporter nähmen auf breiter Front Fahrt auf. Deutliches Zeichen: Deutsche und internationale Transporter-Hersteller zeigen auf ihren Ständen diverse batterieelektrische Transporter, die jetzt in Serie gehen oder die schon am Markt verfügbar sind.



Sie fahren lokal emissionsfrei, sind leise, ihre Batterien lassen sich in kurzer Zeit wieder aufladen - und sie haben eine Reichweite, die je nach Hersteller und Marke zwischen 120 und 200 Kilometer liegt. Das Ladevolumen dieser E-Transporter umfasst sechs bis 20 Kubikmeter, die Zuladung 900 bis 1.750 Kilo. Und auch kleinere E-Transporter mit einem Ladevolumen von etwa vier Kubikmeter und einer Zuladung von rund 700 Kilogramm werden in Hannover gezeigt.



Der Zustellverkehr, für den besonders die "letzte Meile" entscheidend ist, erhält damit laut Veranstalter ein Produktangebot, das auch den neuen Logistikanforderungen genügt. Und die IAA-Besucher können die E-Mobilität selbst live erleben - bei Probefahrten mit Elektrotransportern auf dem Messegelände.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 21.08.2018