eCall ist ab 31. März Pflicht

Der Termin rückt näher: Ab dem 31. März diesen Jahres müssen laut einer EU-Verordnung alle von diesem Tag an neu typgeprüften Pkw serienmäßig mit einem eCall-System ausgerüstet sein. Das schlägt im Falle eines Unfalls automatisch Alarm und informiert die Rettungsdienste.



Aktuell ist der Notruf in 35 Ländern in Europa verfügbar. Besonders hilfreich bei einem Notfall im Ausland. "Kommuniziert wird nicht in der jeweiligen Landessprache, sondern in sehr vielen Ländern in derjenigen Sprache, die der Fahrer im Infotainment-System eingestellt hat", heißt es bei Mercedes, wo bereits seit 2014 alle Baureihen serienmäßig mit dem System ausgestattet sind. Per Mercedes-Benz Notruf erhalten die Rettungsdienste die exakte GPS-Position des Fahrzeugs und weitere wichtige Informationen wie die erkannte Anzahl der Personen im Fahrzeug (über die Zahl der geschlossenen Gurtschlösser) und die Fahrtrichtung des Fahrzeugs. "Der Notruf ist über den gesamten Lebenszyklus des Fahrzeuges für die Kunden kostenfrei aktiv", so eine Firmensprecherin.