Echter Exot unter den kompakten SUV

Exotischer Auftritt mit bewährter Technik. Außen ist der Infiniti QX 30 so individuell gestaltet wie die Edelmarke im Renault-Nissan-Konzern. Wenn man unter die verspielt gestaltete Karosserie schaut, findet man sich allerdings in der Großserie wieder. Denn die Japaner haben sich bei der Daimler AG bedient. Um ihrem schmucken Cross-over Plattform, Antriebsstrang und viele Details aus der gerade abgelösten A-Klasse-Generation zu spendieren.

Das Segment der kompakten Sport Utility Vehicles hat eine mittlerweile fast unüberschaubare Vielfalt an Modellen. Wem die Individualität über alles geht, kommt am Infiniti QX 30 fast nicht vorbei. Den sieht man garantiert nicht an jeder Ecke.

Dort, wo er steht, fällt er sofort ins Auge. Das hat der QX 30 seinem extrovertierten Auftritt zu verdanken. Die markante Front wird vom ausladenden Kühler und den weit in die Flanken gezogenen Scheinwerfern dominiert. Insgesamt lebt die coupéartig geschnittene Außenhaut von einer Gestaltungsvielfalt, die sich in schwungvollen Linien, harten Kanten und lebendig geformten Flächen ausdrückt.

Dagegen wirkt der Innenraum eher nüchtern. So wünscht man sich als Fahrer seinen Arbeitsplatz: aufgeräumt edel ausgeschlagen. Leder war das Lieblingsmaterial der Interieur-Designer. Der Rest ist hauptsächlich aus hochwertigem Kunststoff, Holz oder Aluminium.

Wo Infiniti draufsteht, steckt wieder einmal Mercedes drin. Nicht überall, aber häufig wird man an die Genspender-Bedienelemente erinnert. Die elektrische Sitzverstellung in der Türe, die Hebel für Licht, Scheibenwischer und Tempomat oder die Instrumente für Tacho und Drehzahlesser sind Beispiele dafür.

Dass der Touchscreenmonitor eher klein geraten ist, die Zahl der Schalter und Knöpfe aber – zum Glück – hoch blieb, zeigt, dass Infiniti den A-Klasse-Generationswechsel nicht mitgemacht hat.

Das hat auf wichtige Assistenzsysteme oder die Sicherheitsausstattung keinen negativen Einfluss. In dieser Beziehung bietet der Japaner alles, was wichtig und vieles, was nützlich ist: Spurhaltewarner, Rundumsicht-Monitor, Toter-Winkel-Assistent, Heckaufprallwarner mit Notbremsfunktion und ein Auffahrwarnsystem, das nicht nur den Vordermann im Blick hat, sondern auch das Fahrzeug davor. Dazu gibt es für „Einpark-Legasteniker“ eine von zwölf Sensoren geleitete Hilfe, die geeignete Lücken sucht und den Infiniti dort automatisch einzirkeln lässt.

Ansonsten ist der Wagen eher etwas für Fahrer, die selbst bestimmen, wo und wie es langgeht. Der Vierzylinder-Motor sorgt dafür, dass dies mit einem gewissen Vorwärtsdrang vonstatten geht. 211 PS Leistung und 350 Nm Drehmoment werden in der Regel an die Vorderräder geleitet Bei Bedarf kann die Kraft über den Allradantrieb aber auch 50:50 zwischen Vorder- und Hinterachse geteilt werden.

Vehemente Beschleunigung (0-100 km/h in 7,3 Sekunden) und hohes Tempo (bis 230 km/h) sind möglich, aber in der Praxis kaum gefragt. Da hält man es schon eher mit dem Doppelkupplungsgetriebe mit seinen sieben Gängen, von denen früh die lange Übersetzung gewählt wird, um den Spritkonsum nicht ausufern zu lassen.

7,8 Liter Normwert sind eher unrealistisch. Allradantrieb, die hoch bauende Karosserie und das Gewicht von knapp 1,6 Tonnen fordern ihren Tribut. Der lag im Test bei 8,7 Litern.

Dafür gibt es eine machtvolle, lineare Kraftentfaltung aus dem Stand heraus. Erst einmal in Schwung gebracht, ist das Zusammenspiel von Motor und Getriebe aber nicht nur ein Quell der Freude. Wer aus dem größten Gang heraus mit Kickdown beschleunigen will, muss die kleine Verzögerung in Kauf nehmen, bis die Doppelkupplung zur kleinen Übersetzung gesprungen ist. Danach gibt es was auf die Ohren, weil der Vierzylinder beim Ausbeschleunigen einen nervigen Ton anschlägt, den man sonst eher von einer stufenlosen Automatik her fürchten gelernt hat.

Besser man hält sich von dieser Hektik fern und erfreut sich am eigentlichen Charakter des QX 30. Seine Stärken liegen beim entspannten Kilometer fressen.

Dazu passt die auf Komfort optimierte Fahrwerksabstimmung. Sie schluckt Unebenheiten weg, ohne viel Aufhebens darüber zu machen, wie gut oder schlecht die Fahrbahnoberfläche beschaffen ist.

In der ersten Reihe ist man auf den gut geschnittenen Sitzen auch wunderbar bequem untergebracht. Bequemlichkeit kann man auch der Sitzbank im Fond bescheinigen. Nur beim Platzangebot würde man sich mehr Ausbreitungsmöglichkeiten für Beine und Kopf wünschen.

Selbstbewusst wie der Auftritt des Infiniti QX 30 ist auch sein Preis. Die getestete Variante Luxe Tech kostet 46 260 Euro. Das ist ein stolzer Preis. Selbst wenn man die üppige Ausstattung gegenrechnet. Denn in diesem Infiniti steckt schon alles, was für dieses Modell zu haben ist. Da kann man höchstens noch mit der Metalllic-Lackierung, einem Schiebdach und größeren Rädern nachlegen. Wer mit weniger zufrieden ist, greift zur 38 060 Euro teuren Basis.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.04.2019