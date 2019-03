EcoContact 6 - Contis neuer Sommerreifen

Mit dem neuen Sommerreifen EcoContact 6 will Continental neue Maßstäbe setzen - und zwar vor allem in Sachen Rollwiderstand und Laufleistung.



Die Reifenbäcker versprechen für ihr jüngstes Produkt "höchste Sicherheit mit Komfort, präziser Lenkansprache und guten Umwelteigenschaften auf bislang unerreichtem Niveau". Die Perfomance beim Nassbremsen und beim Handling, im Rollwiderstand sowie der Laufleistung sei im Vergleich mit dem Vorgängermodell um bis zu 20 Prozent besser.



Angeboten wird der Neuling für Pkw und SUV in 100 Größen von 13 bis 22 Zoll, mit Reifenbreiten zwischen 145 und 315 Millimetern. Die Tempo-Freigaben reichen bis 300 km/h.



Insgesamt umfasst das Conti-Lieferprogramm für 2019 knapp 240 neue Artikel. Und zwar Reifen für Sportwagen, für Mittel- und Oberklasse, Minis und Kleinwagen.

