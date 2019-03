Edler Alleskönner

Der Volvo V60 CrossCountry mag kein direkter Hingucker sein. Aber es erweist sich als Auto für die Liebe auf den zweiten Blick. Denn er kann so viel auf einmal: Der elegant geschnittene Kombi erweist er sich als edler Begleiter in der Stadt. Mit ihm kann man sich an der Vorfahrt eines Nobelhotels sehen lassen, ohne auf dem Supermarktparkplatz protzig rüber zu kommen. Dank großer Heckklappe und 529 Litern Kofferraumvolumen lässt sich der Volvo auch mit großen Kisten beladen. Und als CrossCountry Pro mit erhöhter Bodenfreiheit sowie Allradantrieb mit "Instant Traction" findet das Fahrzeug auch jenseits des Asphalts zu souveräner Performance.



Wir fuhren den landadlige Schweden moderat motorisiert als "D4", also mit mittelstarkem Dieselmotor, der aus den zwei Litern Hubraum 140 kW/190 PS herausholt. Der Reihenvierzylinder besitzt einen Bi-Turbolader, der den Selbstzünder vor allem auf Stadt- und Landstraßen tüchtig auf Trab bringt. Ein mittlerer Druck aufs Gaspedal genügt, und schon macht der Kombi einen Raubkatzen-Satz - verbunden mit dem klassischen Dieselmotor-Geräusch, das alles andere als dezent ist. Auf der Autobahn sind Beschleunigungswerte jenseits der 140 km/h nicht unbedingt atemberaubend, aber wer auch gerne König der Autobahn wäre, kann sich ja für eines der stärkeren Volvo-Aggregate entscheiden.



Volvo schreibt Sicherheit seit vielen Jahrzehnten groß. Und der getestete V60 CrossCountry verlieh nun auch ein starkes Gefühl von Geborgenheit. Das fing schon bei den Sitzen an, in denen sich der Insasse wie in Abrahams Schoß fühlen kann. Und das agile und saubere Handling gibt dem Fahrerauch in scharfen Kurven stets das Gefühl, Herr der Lage zu sein.



Als aktuelles Modell besitzt der mittelgroße Gelände-Kombi auch das edle Volvo-Interieur, das vielleicht hochwertigste in der Firmengeschichte. Mattes Naturholz und Aluminium sind in den mittleren Modellen genauso großzügig verbaut wie in der höheren 90er-Linie. Gegen den viereckigen Drehknopf für Start und Stopp der Maschine wirkt selbst das Pendant in einem Rolls-Royce banal. Und Infotainment sowie Sicherheitsassistenten sind im Volvo modellübergreifend auf Topniveau.



Zu den serienmäßig eingebauten Helfern gehören das Volvo City Safety Notbremssystem mit Lenkunterstützung zur Vermeidung von Kollisionen mit anderen Fahrzeugen, Motorradfahrern, Fußgängern, Radfahrern und Tieren, die Notbremsfunktion bei Gegenverkehr, Kreuzungs-Bremsassistent zur Unfallvermeidung beim Abbiegen, Run-off Road Protection zum Insassenschutz bei Unfällen durch Abkommen von der Fahrbahn, Road Edge Detection zur Fahrspur- und Fahrbahnranderkennung, Oncoming Lane Mitigation mit Lenkeingriff, ein aktiver Spurhalte-Assistent und noch einige mehr.



Der Spurhalteassistent geht recht sanft vor und korrigiert ungewolltes Tangieren von Linien diskret. Sollte man die Funktion durch Loslassen des Lenkrads auf die Probe stellen wollen, schrillen allerdings die Alarmglocken und der Bordcomputer weist energisch darauf hin, dass beiden Hände bitteschön am Lenker verbleiben müssen. Ja, in puncto Sicherheit verstehen die Schweden keinen Spaß.



Lars Wallerang / mid



Technische Daten Volvo V60 D4 Cross Country Pro



Fünftüriger, fünfsitziger Kombi, Länge/Breite/Höhe/Radstand in Millimeter: 4.784/2.040 (m. Spiegeln)/1.499/2.875, Leergewicht: 1.923 kg, Zuladung: 477 kg; Anhängelast gebremst/ungebremst: 2.000/750 kg, Kofferraumvolumen: 529 - 1.441 l, Tankinhalt: 60 l, Preis: ab 52.350 Euro.



Antrieb: 4-Zylinder-Turbodiesel; Hubraum: 1.969 ccm; Leistung: 140 kW/190 PS bei 4.250 U/min; max. Drehmoment: 400 Nm bei 1.750 - 2.500 U/min; 8-Gang-Automatik; 0 - 100 km/h: 8,2 Sekunden; Höchstgeschwindigkeit: 210 km/h; Allradantrieb, Normverbrauch (WLTP): 5,9 - 6,6 l/100 km; CO2-Emission: 155 bis 173 g/km; Schadstoffklasse: Euro 6d-Temp.

