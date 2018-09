Ehrgeizige Strategie für Deutschland

Kaufleute machen einen feinen Unterschied, ob jemand Eigentümer oder nur Inhaber einer Sache ist. Bei Volvo werden künftig zunehmend mehr Fahrzeuge auf deutschen Straßen unterwegs sein, hinter deren Steuer der Inhaber sitzt, der Eigentümer aber die Volvo Car Germany GmbH bleibt.

Denn über „Care by Volvo“ kann man für fast jedes Modell des schwedischen Herstellers eine Art Abonnement abschließen, das für sechs bis 36 Monate und eine vorher festgelegte Laufleistung die Nutzung und fast alle Nebenkosten einschließt. Kfz-Steuer und -Versicherung, Wartungen und Reparaturen inklusive Fahrzeugabholung, Winterbereifung mit Reifenwechsel und -einlagerung sowie eine Pannenhilfe sind im Preis inbegriffen. Nur Tanken muss man noch auf eigene Rechnung.

Nicht nur das unterscheidet diese Art des zeitlich befristeten Fahrzeugerwerbs vom Leasing, sondern auch die Tatsache, dass es keine Anzahlung gibt. Am ehesten ist Care by Volvo noch mit dem Mietwagengeschäft vergleichbar. An dessen Preisen orientiert sich Volvo auch, wie Thomas Bauch, Geschäftsführer von Volvo Cars Germany erläutert.

Mit der Einführung des kleinen Sport Utility Vehicles XC 40 starteten die Schweden eine Pilotphase – zunächst ausschließlich für dieses Modell. In anderen Ländern wie dem Heimatmarkt Schweden oder den USA kam die Abo-Idee bereits seit längerer Zeit gut an. Die Ergebnisse des Testlaufs in Deutschland waren so ermutigend, dass Care by Volvo jetzt mit deutlich flexiblerem Angebot durchstartet. Das gilt für die Modell-Palette ebenso wie für die Laufzeiten. Zum XC 40 kommen aktuell der V 60, der XC 60 und die komplette 90er Familie. Eigentlich fehlen nur noch V 40 und S 40. Die folgen nach dem Generationswechsel im kommenden Jahr.

Bei den Laufzeiten kann man sechs, zwölf, 24 oder 36 Monate wählen. Das hat erheblichen Einfluss auf die Kosten. Je kürzer die Laufzeit, desto teurer das Abonnement. Wer beispielsweise einen XC 40 mit dem neuen Dreizylindermotor nur ein halbes Jahr haben will, zahlt monatlich 879 Euro. Bei einer Laufzeit von 36 Monaten beträgt die Monatsmiete 499 Euro. Auch eine höhere Laufleistung als die Basis von 15 000 Kilometern im Jahr treibt die Zahlung nach oben. Wer jährlich 40 000 Kilometer unterwegs ist, liegt bei monatlich 799 Euro für drei Jahre.

Thomas Bauch ist nicht nur wegen der Erfahrungen aus der Pilotphase davon überzeugt, dass diese Art von Fahrzeugnutzung im Trend liegt. „Weniger für Privatkunden“, wie er im Gespräch mit den FN verrät, „sondern eher für kleinere Unternehmen, die sich kein eigenes Fuhrparkmanagement leisten wollen“. Eine neue Steuergesetzgebung, die Leasing ab Mitte nächsten Jahres weniger attraktiv macht, spielt Volvo hier außerdem in die Karten.

Care by Volvo ist Teil einer ehrgeizigen Strategie auf dem deutschen Markt. Wenn es nach Thomas Bauch geht, sind 50 Prozent aller im Jahr 2025 in Deutschland neu zugelassenen Volvo über dieses Mietsystem unterwegs. Insgesamt will die Marke ihren Marktanteil erheblich steigern. Momentan beträgt er in den Fahrzeugklassen, in denen Volvo vertreten ist, 4,7 Prozent. 2025 sollen es 7,0 Prozent sein.

Den Händlern kommt dann vor allem die Aufgabe zu, die zusätzliche Anforderung an ihre Werkstätten zu bewältigen. Denn Care by Volvo ist ein Direkt-Deal zwischen Kunde und Hersteller. Der Handel lässt sich nur im Internet abschließen und nur direkt mit Volvo. Mehr Modelle, mehr Fahrzeuge auf der Straße und entsprechend auch in der Werkstatt werden zu einer Herausforderung, der man mit einer Fortbildungsoffensive bei den Händlern begegnet. Am ehemaligen Firmensitz in Dietzenbach bei Frankfurt entsteht ein 3200 Quadratmeter großes Schulungszentrum. Die Zahl der Arbeitsplätze steigt dort von 45 auf 180.

Große Ambitionen haben die Schweden unter dem Dach des chinesischen Herstellers Geely auch auf anderen Feldern der Zukunft. „Wir sind bei den Megatrends der Branche vorne dabei“, betont Pressechef Olaf H. Meidt.

Das sind neben der neuen Verkaufsidee die Elektromobilität und das autonome Fahren. 2025 soll die Hälfte aller Volvo-Modell voll elektrisch angetrieben werden und 30 Prozent voll autonom unterwegs sein.

Dass man sich als Trendscout eine gewisse Reputation erworben hat, zeigt die Produktpalette bereits jetzt. Dem ersten Sport Utility Vehicle der Schweden, dem XC 90, hat man die Wende von der alimentierten Ford- zur profitablen Geely-Tochter zu verdanken. Mittlerweile machen die drei XC-Modelle über die Hälfte der Verkäufe aus. Mit Tendenz nach oben, denn der XC 40 verkauft sich wie geschmiert. Spätestens 2019 könnte er dem bisherigen Bestseller, dem XC 60, sogar den Rang ablaufen. ts

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.09.2018