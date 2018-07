Eigenzulassungen leicht rückläufig

Anzeige

Honda vor Nissan und Opel: So sah laut des Branchen-Magazins "kfz-betrieb" nicht nur im Einzelmonat Juni, sondern auch im kompletten ersten Halbjahr 2018 die Reihenfolge der Marken mit dem höchsten Eigenzulassungsanteil in Deutschland aus.



"Insgesamt haben Hersteller und Händler in den ersten sechs Monaten weniger zu jenem Mittel gegriffen als noch vor Jahresfrist", heißt es. So waren "nur" 28,3 Prozent aller Neuzulassungen Eigenzulassungen, das sind 2,3 Prozentpunkte weniger als im ersten Halbjahr 2017. Bei Honda entfielen 51,8 Prozent der Neuzulassungen auf die eigene Organisation. Nissan folgt mit einem Eigenzulassungsanteil von 43 Prozent, und Opel liegt mit 42,2 Prozent Händler- und Werkszulassungen auf Platz drei.