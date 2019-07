Ein Abo aufs Auto

Man kann ein Auto kaufen. Manche entscheiden sich fürs Leasing oder einen gelegentlichen Leihwagen. Es gibt aber auch die Möglichkeit des Abonnements. Und die ist jetzt noch ein bisschen flexibler geworden. Nun vermeldete der schwedische Fahrzeughersteller Volvo, dass man sein Abo-Angebot für den Kunden vereinfacht habe.



Das heißt: Bei dem Alles-Inklusive-Abo "Care by Volvo" entfallen nun die 24-monatige Basislaufzeit sowie die Kündigungs- und Wechselgebühren - schließlich könne sich der individuelle Mobilitätsbedarf jederzeit ändern. An den Vorteilen des Auto-Abos ändere sich hingegen nichts. Direkt bei der Online-Bestellung sehe der Kunde transparent seinen monatlichen Abo-Preis, der alle Kosten, außer Tanken, beinhaltet.



Das funktioniert so: Der Kunde wählt und bestellt online über www.das-abo.com sein Fahrzeug. Mit der Übernahme des Autos - entweder seinem individuell konfigurierten Modell oder einem Übergangsfahrzeug - startet dann das Auto-Abo. So können Kunden bereits nach 21 Tagen mit "Care by Volvo" unterwegs sein.



Ändert sich die Lebenssituation des Kunden, beispielsweise durch einen Jobwechsel mit längerem Arbeitsweg, Kinder oder Renteneintritt, kann er das Abo kostenlos auf seine Bedürfnisse anpassen. Die bislang erhobenen Gebühren für eine vorzeitige Beendigung des Abos oder Fahrzeugwechsel sollen mit der Umstellung entfallen, nur eine übliche Frist von drei Monaten müsse eingehalten werden, heißt es in der Mitteilung. Zum Grund für die Modifizierung des Angebots sagt Projektleiter Patrick Wendt: "Das Feedback der Interessenten zeigt, dass sie sich noch mehr Flexibilität wünschen."

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 04.07.2019