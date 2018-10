Ein agiler Begleiter durch den Alltag

Er macht eine gute Figur, liegt stabil auf der Straße und ist agil. Der überarbeitete Ford EcoSport kann sich sehen lassen. Doch an seiner Heckklappe scheiden sich die Geister.

Dass ein Mitteleuropäer andere Ansprüche an sein Auto hat als jemand, der damit in den Weiten Südamerikas unterwegs ist, leuchtet ein. Entsprechend haben die Ford-Macher ihr ursprünglich in Brasilien entwickeltes Mini-SUV erneut hiesigen Trends angepasst. Beim Facelift herausgekommen ist ein hübsches „Kerlchen“, das als Alltagsbegleiter gut zu gebrauchen ist.

Das beginnt schon mit der erhöhten Sitzposition, die das Ein- und Aussteigen erleichtert. Und beim Blick auf das Armaturenbrett sieht man gleich, dass hier alles übersichtlich angeordnet ist, die Instrumente deutlich ablesbar sind.

Im wahrsten Wortsinn heraus sticht das große Multifunktions-Touch-Display, das aber etwas aufgesetzt wirkt. Darüber tröstet die wunderbar einfache Bedienung hinweg. Schade ist, dass im Innenraum viel Kunststoff verwendet wurde. Für einen Hauch von Eleganz sorgen Chrom- und Lackeinfassungen.

Bequem sitzen Fahrer und Beifahrer. Das gilt auch für zwei Erwachsene auf der Rückbank. Wollen dort aber drei Personen Platz nehmen, wird es eng. Ebenfalls klein geraten ist das Handschuhfach. Auch die Ablagen in den Türen sind eher etwas für schmale Hände.

Etwas üppiger – und vor allem variabel – ausgefallen ist der Kofferraum mit seiner höhenverstellbaren Ladefläche. Dank der geteilten und umlegbaren Rücksitzbank können lange Gegenstände einfach „durchgeladen“ werden. Und wenn es einmal in der Höhe noch ein paar Zentimeter mehr sein müssen, lässt sich der Einlegeboden herausnehmen.

Und noch etwas unterscheidet den EcoSport-Kofferraum von dem anderer Autos: seine Klappe. Denn die öffnet sich nicht nach oben, sondern nach links. Für nicht so groß Gewachsene ist das bequem. Super einfach lassen sich durch die riesige Öffnung auch sperrige Gepäckstücke verstauen. Steht der Wagen aber beispielsweise vor einer Wand oder in einer engen Parklücke, wird das Be- oder Entladen schwierig.

Eine gute Entscheidung der Designer war dagegen der Verzicht auf das wie bei einem Geländewagen an der Hecktür bislang serienmäßig montierte Ersatzrad. Gegen Aufpreis ist es an dieser Stelle noch zu haben. Doch das würde der von den Ford-Machern modernisierten Silhouette des EcoSports nicht guttun.

Hingucker am breiten Heck sind die bis in die Kotflügel gezogenen Rücklichter. Die nach hinten ansteigende Seitenlinie in Kombination mit den Chromleisten „streckt“ den „Kleinen“. Auch der breite Chrom-Kühlergrill mit den nach hinten gezogenen Scheinwerfen und kurze Überhänge verleihen ihm optisch Kraft. Dass die aber wirklich in ihm steckt, beweist der EcoSport auf der Straße. Hut ab, wie flott das Mini-SUV mit seinem Dreizylinder-Benziner mit Turbolader, 998 Kubikzentimetern Hubraum und 125 PS unterwegs ist.

Schaltet man konsequent erst im etwas höheren Drehzahlbereich, erklimmt der Wagen sportlich jede Steigung. Wendig nimmt der Ford die Kurven. Das Sechs-Gang-Getriebe lässt sich butterweich und präzise schalten. Obwohl verhältnismäßig hoch und schmal, liegt der angenehm gefederte EcoSport immer gut in der Spur.

Noch zu optimieren ist die Rundumsicht. Durch die erhöhte Sitzposition müsste diese eigentlich recht gut sein, ist zu vermuten. Doch die breiten Dachsäulen schränken das Sichtfeld ein. Deshalb empfiehlt sich der Zukauf der Rückfahrkamera oder zumindest des Park-Pilot-Systems.

Den EcoSport gibt es in vier Ausstattungsvarianten: Los geht es mit dem „Trend“ zum Einstiegspreis von 18 590 Euro, gefolgt von „Cool und Connect“ (ab 19 990 Euro), „Titanium“ (ab 20 990 Euro) und die für sportlich orientierte Fahrer konzipierte „ST-Line“ (ab 22 590 Euro). Alle können mit allerhand zusätzlichen Modulen optisch und technisch „aufgerüstet“ werden, was den Preis entsprechend in die Höhe treibt.

So klettert dieser bei dem von den FN getesteten und grundsätzlich schon mit verschiedenen technischen „Helferlein“ ausgestatteten „Titanium“-Modell mit 125 PS und Start-Stopp-System unter anderem durch Rückfahrkamera, Toter-Winkel-Assistent, Winter-Paket und Premium-Sound-System um 3650 Euro nach oben.

Ebenfalls in diese Richtung geht das Ergebnis bei der Berechnung des Kraftstoffverbrauchs. Im Test liegt der EcoSport bei Fahrten über Land, auf der Autobahn und im Stadtverkehr mit einem Durchschnittsverbrauch von 6,6 Litern Super-Benzin pro 100 Kilometer um einiges über den von Ford veranschlagten 5,3 bis 5,5 Litern.

Was die Motoren angeht, gibt es den 1,0-Liter EcoBoost-Benziner und den 1,5-Liter-EcoBlue-Diesel jeweils mit 100 und 125 PS. Wer mit 140 PS unterwegs sein will oder ein Automatik-Getriebe (125 PS) bevorzugt, muss den Benziner nehmen. Allrad gibt es nur in Verbindung mit dem 125-PS-Diesel-Motor.

Doch nicht nur was die Motorisierung angeht, haben künftige EcoSport-Besitzer die Wahl. Je nach Modell können sie ihr kleines SUV zweifarbig gestalten.

