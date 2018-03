Ein Auto für die süßeste Verführung

Anzeige

Großer Applaus im Kölner Schokoladenmuseum. Die Gewinner des renommierten Dessert-Wettbewerbs "Jeunes Restaurateurs d'Europe" (JRE) werden gekürt. Champagner fließt in Strömen und Sponsor DS Automobiles überreicht dem Sieger-Team die Schlüssel zu einem exklusiv dekorierten DS3. Ein Jahr lang können sich nun die Patisserie-Talente Maximilian Schocke und Felix Breil aus dem Restaurant "Friedrich Wilhelm" im Hotel "Bayrisches Haus" in Potsdam den eleganten Kompaktwagen teilen. In goldener Schrift steht auf den Seitentüren, dass dies das Siegerfahrzeug für die Hersteller der süßesten Verführung des Jahres ist.



"Purple Rain & Champagne" heißt die preisgekrönte Dessert-Kreation. Die beiden Sieger freuen sich nicht nur über die fachliche Anerkennung, sondern insbesondere auch über den einzigartig beklebten DS 3, der ihnen von Patrick Dinger, Direktor DS Automobiles in Deutschland, persönlich übergeben wurde. Patrick Dinger zeigte sich begeistert von dem erfolgreichen Event: "Bei DS Automobiles und den JRE handelt es sich um ideale Kooperationspartner, da sie das beständige Streben nach Spitzenqualität verbindet."



Die junge französische Marke DS, ein flügge gewordener Ableger von Citroen, versteht sich als modisches Label. Daher mischen die Franzosen mit in exklusiven Bereichen rund um Lifestyle und exklusive Kulinarik. So haben DS Automobiles und die Jeunes Restaurateurs während ihrer zweijährigen Kooperation schon so einige genussvolle Aktionen gemeinsam realisiert. Nach dem DS Menü, das noch bis Ende April in ausgewählten JRE-Restaurants bestellt werden kann, folgte mit dem renommierten Patisserie-Wettbewerb nun das nächste Zuckerl in diesem Jahr.



Das Gewinnerfahrzeug des kulinarischen Contests sieht dabei zum Anbeißen aus: Der DS 3 in Perlmutt-Weiß mit Dach und Außenspiegelgehäusen in Topas-Braun sowie der Beklebung in Schokoladenoptik wurde während des gesamten Events aufmerksamkeitsstark vor dem Schokoladenmuseum präsentiert. Darüber hinaus stellte die französische Marke mehrere DS 7 Crossback als Shuttle-Fahrzeuge für die Fachjury zur Verfügung.



DS kooperiert überall dort, wo es einen hohen Glamourfaktor gibt: So gibt es eine DS-Lounge im Berliner Friedrichstadtpalast, wo aktuell "The One Grand Show" mit Kostümen des französischen Stardesigners Jean-Paul Gaultier über die Bühne geht. Auch die älteste Champagner-Marke in der Geschichte prickelnder Trinkgenüsse, Ruinart, ist Partner von DS Automobiles: Bei ausgewählten Events von DS Automobiles wird Ruinart-Champagner angeboten. Und nach ausgewählten Probefahrten bekommen Kunden eine Flasche Ruinart-Champagner als Präsent. Die Genuss-Karte "Leben wie Gott in Frankreich" spielt DS voll aus.



Lars Wallerang / mid