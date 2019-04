Ein Camp für Jeep-Fans

Für Offroad-Fans gehört es längst zu den Fixpunkten im Kalender: das Jeep Camp der europäischen Jeep Owners Group (JOG). 2019 findet es zum sechsten Mal statt - und hat neben automobilen Neuheiten auch jede Menge Action zu bieten.



So steht vom 12. bis 14. Juli im italienischen San Martino de Castrozza die Europa-Premiere des neuen Pick-up Jeep Gladiator auf dem Programm. Gezeigt wird auch der Wrangler Rubicon 1941 von Mopar, ein vollständig straßenzugelassener Offroad-Umbau.



"Höhepunkte sind die vielfältigen Gelände-Strecken, auf denen die Jeep-Besitzer die Leistungsfähigkeit ihrer Fahrzeuge genießen", heißt es bei Jeep. Alle aktuellen Jeep-Modelle stehen für Probefahrten bereit, die Experten der Jeep Academy zeigen Tricks und Kniffe fürs sichere Offroad-Fahren.



Geboten werden auch Live-Musikkonzerte, Wettbewerbe und Unterhaltung für Kinder. "Programm und Tickets werden von Mai an auf einer entsprechenden Webseite erhältlich sein", so die Veranstalter.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 24.04.2019