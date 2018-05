Ein kleiner Aufkleber für den Diesel

Anzeige

Mit einem kleinen Aufkleber macht das Kfz-Gewerbe gegen Diesel-Fahrverbote mobil. "Mein Diesel - sparsam und sauber!", lautet die Botschaft auf dem runden, blau-weißen Aufkleber. Den Aufkleber gibt es kostenlos in vielen Autohäusern und Werkstätten, die den bundesweit 235 Kfz-Innungen angehören.



"Der Diesel ist zu Unrecht in die Kritik geraten", sagt Jürgen Karpinski, der Präsident des Zentralverbandes Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK). Er sei die sparsamste Antriebsart, ein Hightech-Produkt, ohne das der ab dem Jahr 2020 geltende CO2-Grenzwert der Europäischen Union von 95 Gramm CO2 pro Kilometer kaum einzuhalten sein werde.



Der sinkende Anteil von Diesel-Pkw an den Neuzulassungen, der im April nur noch 33,4 Prozent betrug (April 2017: 41,3 Prozent, April 2016: 47 Prozent), hat zu einem Anstieg der CO2-Emissionen geführt. Laut dem Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) lag der durchschnittliche CO2-Ausstoß im April bei 130,4 Gramm pro Kilometer und damit um 1,6 Prozent höher als im Vorjahresmonat (128,3 Gramm pro Kilometer).



Angesichts drohender Diesel-Fahrverbote in Großstädten setzt sich das Kfz-Gewerbe dafür ein, die rund sechs Millionen Euro 5-Diesel mit der Nachrüstung von Hardware-Systemen sauberer zu machen und die Fahrzeugwerte zu stabilisieren. Das klingt schön, dürfte sich letzten Endes aber als heiße Luft entpuppen. In der Hansestadt Hamburg treten in diesen Tagen erste Fahrverbote in Kraft. Und daran werden vermutlich auch die lustigen Aufkleber nichts ändern.