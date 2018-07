Anzeige

Der C 63 ist ein kleines Kraftpaket aus dem Hause Mercedes-Benz. Daimler und AMG haben die höchst motorisierte C-Klasse jetzt noch ein bisschen flotter gemacht. Mit leistungsstarken V8-Motoren, hohem Fahrdynamik und eigenständigem Design avancierte die C 63 Modellfamilie zum Verkaufs-Hit. Nun gehen Limousine, die Kombi-Variante T-Modell, Coupé und Cabrio mit nachgeschärftem Exterieur, modernisiertem Interieur und noch mehr Agilität an den Start. Die AMG-spezifische Kühlerverkleidung unterstreicht die Markenidentität und betont den kraftvollen Auftritt. mid/Bild: Daimler