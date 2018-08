Ein Kreuzfahrtschiff mit Gasantrieb

Anzeige

Die Kritik am massiven Schadstoff-Ausstoß von Kreuzfahrt-Schiffen wird immer lauter. Da passt es gut, dass die Mayer Werft in Papenburg in Kürze ihr erstes "Green Cruising"-Schiff auf die Reise schickt: Die AIDAnova wird nicht mit Schweröl, sondern mit LNG (Flüssigerdgas) betrieben.



"Durch diesen Treibstoff reduziert sich der Schadstoffausstoß deutlich", ist bei den Schiffsbauern zu hören. Das 337 Meter lange schwimmende Hotel wird voraussichtlich am Dienstag, 21. August, das überdachte Baudock II der Werft verlassen. "Der Beginn des Ausdockvorganges ist für etwa 19 Uhr geplant", heißt es. Kreuzfahrt-Fans können die Prozedur per Webcam am heimischen Computer verfolgen.



Anschließend soll die AIDAnova am Ausrüstungspier der Werft anlegen und dort neben den Masten auch die Schornsteinverkleidung erhalten. Die Emsüberführung Richtung Nordsee ist für Ende September geplant. Nach der Ablieferung Mitte November sollen umgehend die ersten Gäste an Bord des Kreuzfahrtschiffes gehen. Sie finden dort unter anderem drei Riesenwasserrutschen, einen Klettergarten und einen Minigolfplatz vor. Außerdem an Bord: ein rund 3.500 Quadratmeter großer Wellnessbereich mit fünf Saunen, 17 Restaurants und 23 Bars.