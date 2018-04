Ein Maybach nach chinesischem Geschmack

Anzeige

Reiche Chinesen lieben es üppig. Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury heißt eine neue Studie aus dem Hause Daimler. Gezeigt wird sie auf der Auto China in Peking. Die Studie soll die Design-Sprache von Mercedes-Maybach verkörpern und an die traditionellen Werte der Marke anknüpfen. Passend dazu entwarf das Design-Team eine Möbelkollektion, die die Formensprache, die Gestaltung und den Materialmix des Showcars widerspiegelt.



Es geht aber auch ein paar Nummern kleiner: Erstmals sind im Reich der Mitte die neue A-Klasse Limousine und die neue C-Klasse Limousine zu sehen. Die A-Klasse Limousine erscheint mit großzügigem Platzangebot für Fahrer und Beifahrer, dem neuen Infotainmentsystem MBUX und Fahrassistenz-Systemen auf S-Klasse Niveau. Sie ist die neueste Variante im Kompaktwagen-Segment der Marke. Das in China für China produzierte Fahrzeug unterstreicht die Relevanz des chinesischen Marktes für Mercedes-Benz, heißt es.



Neben mehr Beinfreiheit erscheint die neue C-Klasse Limousine mit zahlreichen Neuerungen wie neuen Komfort-Features und Intelligent Drive. Seit 2014 umfasst die Modellpalette der C-Klasse die von Beijing Benz Automotive Co., Ltd. (BBAC) in Peking exklusiv für den chinesischen Markt gefertigte Langversion der Limousine. Doch der größte Hingucker auf der Auto China wird wohl die opulente Maybach-Studie sein.