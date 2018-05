Ein Mini für zehn Nutzer

Anzeige

Mit einer Flotte von 500 Fahrzeugen testet jetzt Mini in Madrid das private Carsharing der nächsten Generation. Der Flottenversuch soll Aufschlüsse über die Nutzbarkeit von Mini-Sharing in weiteren Metropolen geben.



Mit Hilfe einer App kann das Fahrzeug mit bis zu zehn ausgewählten Personen geteilt werden, die Verfügbarkeit wird dabei in der Kalenderfunktion der App angezeigt. Die Sharing-Partner können vom Smartphone aus eine Reservierungsanfrage stellen.



"Nach der vom Besitzer erteilten Zustimmung werden der Standort des Fahrzeugs und der Weg dorthin per Fußgängernavigation dargestellt", so ein Mini-Sprecher. Das Auto wird per Smartphone entriegelt und kann dann ganz normal gestartet werden. Nach der Fahrt wird der Mini in einem zuvor vereinbarten Bereich geparkt und wiederum per Smartphone verriegelt. Anschließend erstellt die Mini-Sharing-App einen Bericht mit den für eine Abrechnung erforderlichen Reisedaten.