Ein Öl für Diesel und Benziner

Als schnelle und unkomplizierte Lösung fürs Öl-Nachfüllen zwischendurch ist das jüngste Schmierprodukt aus der Shell-Forschung gedacht. Denn es ist universell einsetzbar - in Diesel- wie in Benziner-Pkw.



Wenn das rote Kontrolllämpchen aufleuchtet, wissen viele Autofahrer nicht, welches Öl das richtige für ihr Fahrzeug ist. In so einem Fall soll das neue Shell Helix Top Up Oil helfen - denn laut Hersteller passt es immer.



"Es lässt sich problemlos mit allen vorhandenen Motorenölen mischen", so ein Sprecher. Shell empfiehlt allerdings, der verbliebenen Ölmenge maximal einen Liter des neuen Produkts beizumengen. Wenn größere Mengen nötig sind, sollte ein regulärer Ölwechsel gemäß der Herstellerempfehlung des Fahrzeugs gemacht werden.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 20.03.2019