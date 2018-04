Ein Pedelec für Jung und Alt

Anzeige

Dass Fahrräder mit elektrischem Rückenwind nicht nur das Herz der Senioren erwärmen, zeigt Pedelec-Hersteller trenoli. Denn das Unternehmen aus der Oberpfalz spricht mit seinen E-Bikes auch jüngere Kundschaft an. Und deshalb erweitern die Spezialisten jetzt auch ihre E-Mountainbike Modellreihe um das neue Ruvido S275. Das sportliche Einsteigermodell mit 9-Gang-Deore Schaltung von Shimano fühlt sich laut Hersteller vor allem auf Cross-Country-Strecken wohl.



Das Ruvido S275 27,5" wird von einem Bosch Performance Line CX Mittelmotor inklusive 400 beziehungsweise 500 Wh Bosch Powerpack Akku angetrieben. Auch das moderne Design sowie die Farbe blue/grey dürfte die jüngere Zielgruppe erfreuen. Und der Preis: Das Pedelec mit 400-Wh-Akku kostet 2.149 Euro, das E-Bike mit 500-Wh-Akku ist für 2.349 Euro zu haben.



Gesteuert wird der Bosch-Motor über den Bordcomputer Intuvia, mit dem man zwischen den fünf Fahrmodi Turbo, Sport, Tour, Eco und Off wechseln kann. Für Kontrolle und Grip sollen Schwalbe Rapid Rob Reifen auf Blackrock 650B Felgen von Rodi sorgen. Das E-Mountainbike besitzt einen pulverbeschichteten Hardtail Rahmen aus hydrogeformten Aluminium mit tiefem Schwerpunkt.



Zur Ausstattung gehören 27,5 Zoll Räder, Shimano-Scheibenbremsen mit 180 Millimeter Durchmesser vorne und 160 Millimeter hinten sowie ein Velo Gelsattel. Das E-MTB trenoli Ruvido S275 ist in zwei Farb-Designs erhältlich: neben blue/grey steht noch die Variante dark grey/red zur Auswahl.