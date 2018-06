Ein Pick-up lässt die Muskeln spielen

Anzeige

Vom rustikalen Nissan Navara gibt es jetzt ein besonders robustes Sondermodell. In der Edition Off-Roader AT32 muss der Pick-up keinerlei Ausfahrt ins Gelände scheuen. Erstmals hat der japanische Hersteller mit einer Partnermarke für alle europäischen Märkte zusammengearbeitet: Der Umbau durch den Spezialisten Arctic Trucks soll grenzenloses Fahrvergnügen abseits befestigter Straßen bieten.



Die gegenüber der Standardversion erhöhte Bodenfreiheit und die verbesserten Böschungswinkel (35 Grad vorn, 25 Grad hinten) steigern die Geländetauglichkeit des Navara Off-Roader AT32. Massive 32-Zoll-Reifen verbessern die Traktion auf jedem Untergrund. In Verbindung mit neuen, schwarzen 17-Zoll-Felgen wächst die Spurbreite vorn und hinten. Die Radkästen werden auf jeder Seite entsprechend verbreitert. Ein so großer Reifendurchmesser ermöglicht es dem Fahrer, den Druck beispielsweise in weichem Sand oder Schnee zu reduzieren und die Traktion zu erhöhen.



Arctic Trucks, das mit Allradfahrzeugen bereits Nord- und Südpol bereiste, verbaut auch einen vollwertigen Unterfahrschutz. Er schützt unter anderem Motor, Getriebe und Kraftstofftank. Die serienmäßigen seitlichen Trittbretter wurden durch robuste Seitenschweller ersetzt. Weitere Erkennungszeichen des Sondermodells sind die "AT32"-Embleme an Heckklappe und vorderen Kotflügeln: Das Kürzel steht für Arctic Trucks und den Reifen-Durchmesser.