Ein Roller für junge Stadtmenschen

Leicht, wendig und dazu der passende Lifestyle-Look: Mit diesem modernen Dreisatz will Roller-Hersteller Kymco vor allem die Herzen junger Kunden erobern. Und was die Spezialisten da auf die Räder gestellt haben, sieht in der Tat flott und fesch aus. New People S 125i heißt der Roller, mit dem es sich chic und charmant über die Straßen cruisen lässt. Laut Kymco ist das Gefährt der ideale Stadt-Begleiter.



Der City-Roller kommt auf 16-Zoll-Rädern vorne und 14-Zoll-Rädern hinten daher. Für ausreichend Sicherheit im dichten Stadtverkehr soll ein Kombi-Bremssystem mit serienmäßigem 9.1 ABS von Bosch sorgen. Das Fahrwerk mit seinen dreifach verstellbaren Federbeinen soll für deutlich mehr Stabilität während der Fahrt und für eine souveräne Kurvenlage auch auf Landstraßen sorgen. Der New People S 125i ABS ist mit einem 125-Kubik-Einspritzmotor mit 8,3 kW/11,3 PS Leistung ausgestattet.



Zur Serienausstattung gehören unter anderem eine große Windschutzscheibe, stylische Handschützer, zwei USB-Buchsen sowie ein zweifach unterteilter Kofferraum. Die gestufte Sitzbank für Fahrer und Beifahrer ist gepolstert und bietet auch auf längeren Ausfahrten Komfort, verspricht der Hersteller. Der Preis für den Stadtroller beträgt 3.099 Euro. Dafür gibt es dann Fahrspaß pur.