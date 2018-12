Ein Transporter mit sportlichem Talent

Transporter gelten in der Regel als zuverlässige Arbeitstiere. Sie sind als fleißige Bienen im Dauereinsatz. Dabei spielt es keine Rolle, ob Personen oder Material befördert werden müssen. Der Transporter erledigt einfach seinen Job - ohne zu murren und zu klagen.



Doch manchmal lassen diese Fahrzeuge auch die Muskeln spielen. Vor allem, wenn ein Tuner die Hände im Spiel hat. So wie jetzt bei Fiat. Denn der Autobauer hat den Personentransporter Talento in Zusammenarbeit mit den Spezialisten von Irmscher zu einem sportlichen Shuttle umgebaut. Der Name des Sondermodels: Fiat Talento Sportivo Shuttle.



Der Fiat Talento Sportivo Shuttle wird mit einem 1,6-Liter-Turbodiesel angeboten, der in zwei Leistungsstufen zur Wahl steht. Als MultiJet Turbo mit 88 kW/120 PS und einem maximalen Drehmoment von 320 Newtonmeter. Oder als 1.6 EcoJet Twin Turbo mit 107 kW/145 PS und 340 Newtonmeter Drehmoment. Die Twin Turbo Technologie ermöglicht laut Fiat ein besseres Ansprechverhalten, ein breites Leistungsband und hohe Leistung.



Basis für das vielseitige Talent sei die Karosserievariante "Kombi Family" gewesen, teilt der Hersteller mit. Das Sondermodell steht mit Standarddach (Höhe 1.917 Millimeter) in zwei Radständen (3.098 und 3.498 Millimeter) zur Verfügung. Für den entsprechenden optischen Auftritt sorgen serienmäßige 18-Zoll-Leichtmetallräder, der Transporter ist zudem um 25 Millimeter tiefer gelegt. Als Farben stehen Hellgrau Metallic, Dunkelgrau Metallic und Schwarz Metallic zur Auswahl.



Der Spoiler auf der hinteren Dachkante, vorderer und hinterer Stoßfänger, Seitenschweller und die Verkleidung der Seitentürschienen glänzen in Wagenfarbe. Kontraste dazu bildet das Dekorset in Silber und Rot für beide Seiten und den vorderen Stoßfänger. Eine Anhängerkupplung (nur bei der Variante mit 145 PS), Hecktür mit Fenster, Heckscheibenwischer, Nebelscheinwerfer und die diebstahlsichere Ersatzradhalterung (nur bei der Variante mit 145 PS) komplettieren die sportliche Serienausstattung.



Der Fiat Talento Sportivo Shuttle ist ab sofort lieferbar und bestellbar. Zur Wahl stehen vier Varianten zu Preisen ab 54.823,30 Euro netto. Dafür verspricht Fiat neben dem Sport-Look auch noch ein "umfangreiches Erstausstattungspaket".

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 14.12.2018