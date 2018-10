Ein Vierteljahrhundert Kia in Deutschland

Die Reaktionen reichten von leicht mitleidigem Spott bis zu nacktem Hohn: Als Kia vor exakt 25 Jahren auf dem deutschen Markt debütierte, glaubten auch Autoexperten nicht unbedingt an einen Erfolg. Eine Einschätzung, die längst von den Fakten widerlegt wird. Die koreanische Marke hat eine atemberaubende Entwicklung hingelegt. Und ist technisch und in Sachen Design längst auf dem Niveau deutscher Marktbegleiter angekommen.



Mit dem kompakten Sephia, dessen erste Exemplare im Oktober 1993 aus dem Frachtschiff in Bremerhaven rollten, begann die deutsche Kia-Karriere. Eher noch verhalten, denn der Sephia, das erste von Kia eigenständig entwickelte Pkw-Modell, war noch kein wirklicher Überflieger. Ein Jahr später rückte das "Urban SUV" namens Sportage nach. Im ersten vollen Verkaufsjahr wurden rund 11.000 Kias an den Mann und die Frau gebracht. Zum Vergleich: 2017 waren es mehr als 64.000. "Insgesamt fahren heute rund 650.000 Kia-Fahrzeuge auf deutschen Straßen", heißt es beim Importeur in Frankfurt. "Seit dem Kia-Start in Deutschland vor 25 Jahren hat unsere Marke eine atemberaubende Entwicklung vollzogen", konstatiert Steffen Cost, Geschäftsführer von Kia Motors Deutschland.



2002 feiert der "Aufsteiger aus Asien" seinen Durchbruch in Deutschland mit dem Sorento. 2006 wird ein hochmodernes Werk in der Slowakei eröffnet, in dem das erste speziell für Europa konzipierte Modell, der cee'd, fabriziert wird. Im selben Jahr wird Peter Schreyer, bis dahin Kreativchef bei VW, neuer Kia-Chefdesigner und entwickelt das neue Markengesicht mit der charakteristischen "Tigernase". Heute glänzt Kia mit der 7-Jahre-Herstellergarantie, mit frischen Sportmodellen wie dem Stinger - und ist Vorreiter bei den alternativen Antrieben. So wurden im ersten Halbjahr 2018 in Deutschland 13,3 Prozent der Kia-Neuwagen mit Hybrid- oder Elektroantrieb verkauft. Als nächstes Angebot steht die Elektroversion e-Niro schon in den Startlöchern.

24.10.2018