Eine Krankenschwester als "Held der Straße"

Dieser "Held der Straße" ist eine Heldin: Krankenschwester Eva Stumpen aus Kruft (Landkreis Mayen-Koblenz) setzte sich am Pfingstsonntag in vorbildlicher Weise für ein Unfallopfer ein. Deshalb wurde sie jetzt von Goodyear und dem Automobilclub von Deutschland (AvD) ausgezeichnet.



Das vor ihr fahrende Fahrzeug kam plötzlich von der Straße ab und überschlug sich mehrfach. Ohne zu zögern kümmerte sich die 40-Jährige um den schwer verletzten Fahrer und übergab ihn den Rettungskräften. Das war aber alles andere als einfach. Denn der Mann war ausgestiegen und lief in dem unwegsamen Straßengraben umher, in dem sein Wagen nach dem Unfall zum Stehen gekommen war. "Er stand offensichtlich unter Schock und war sich seiner Verletzungen wahrscheinlich gar nicht bewusst", beschreibt die Ersthelferin den Zustand des Unfallopfers. "Deshalb habe ich ihn erst mal wieder in sein Auto gesetzt und dort beruhigt und wachgehalten." Die Versuche des Mannes, wieder auszusteigen, konnte die Krankenschwester verhindern. "Es waren zwar nur oberflächliche Blessuren zu sehen, aber nach einem so schweren Unfall bin ich davon ausgegangen, dass der Fahrer sich auch innere Verletzungen zugezogen hat. Deshalb wollte ich auf jeden Fall verhindern, dass er sich zu viel bewegt."



Dieses besonnene Handeln bescherte ihr auch vor der Polizei und den Sanitätern Respekt - und es brachte Eva Stumpen den Titel "Held der Straße" des Monats Mai 2018 ein.