Elektrisch mit viel Benzin-Unterstützung

Im FN-Test stellte sich der Hybrid der Begutachtung. Hybrid: das bedeutet ein 2.5 Liter-Benziner, der von zwei Elektromotoren auf den beiden Achsen (hinten nur bei der Allradversion) unterstützt wird. Dabei werden die beiden Elektromotoren aus einer Batterie gespeist, die ihren „Saft“ aus dem Verbrennungsmotor beziehungsweise aus der Bremsenergie bezieht. Motoren und Batterie werden durch eine speziell für den NX entwickelten ausgefeilte Steuereinheit aufeinander abgestimmt. Diese variiert die Drehmomentverteilung an die Hinterräder

je nach Fahrdynamik und Straßenbeschaffenheit. Der Allradantrieb wird nur bei Bedarf zugeschaltet. Erst wenn das System einen Traktionsverlust an den Vorderrädern registriert, reduziert es die elektrische Unterstützung des Antriebsmotors und gibt Kraft an den Hinterachsmotor ab.

Im Gegensatz zu den Plug-in-Hybriden ist allerdings rein elektrisches Fahren nur beschränkt möglich - der Benziner muss für den Elektroantrieb immer wieder nachladen.

Der NX 300h wird mit einer Systemleistung von 197 PS angegeben. Den Spurt auf 100 km/h schafft er in 9,2 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 180 km/h.

Am sparsamsten lässt sich der NX-Hybrid überraschenderweise nicht auf ebener Strecke, sondern auf leicht hügeligen Straßen (und in der Stadt) fahren: Denn dabei wird im Schiebebetrieb und beim Bremsen Energie in die Batterie zurückgespeist. „Gift“ sind dagegen Autobahnfahrten. Dort ist die elektrische Reserve schnell aufgebraucht und der NX fährt allein mit Benzin.

Lexus gibt für den NX 300h einen Durchschnittsverbrauch von 5,3 Liter an. Wo und wie das erreicht werden soll, blieb dem Tester unklar. Bei schonender Fahrweise im Alltagsverkehr standen am Ende knapp acht Liter Durchschnittsverbrauch zu Buche; bei einer Autobahntour war es sogar ein Liter mehr. Andererseits muss man sehen: 7,9 Liter (Benzin) sind für einen knapp zwei Tonnen schweren SUV akzeptabel.

Das Fahren macht im NX richtig Spaß. Präzise zieht der SUV (Lexus spricht lieber von „Crossover“) durch die Kurven, sein Fahrwerk schluckt Bodenwellen weg, vermittelt komfortables Gleiten, ohne schwammig zu wirken, hält die Balance zwischen Komfort und Dynamik. Gewöhnungsbedürftig ist die stufenlose Automatik, vor allem wenn es darum geht, einen Vorausfahrenden schnell zu überholen. Dann muss man das Gaspedal voll durchdrücken, damit die Kraft der Motoren aktiviert wird – aber gleichzeitig wird es laut und auf die momentanen Verbrauchswerte sollte man besser nicht gucken.

Bevor es auf die Straße geht, kann sich der Fahrer für Spaß oder Sparen entscheiden: Über einen Drehknopf in der Mittelkonsole sind die Fahrmodi Normal, Eco, Sport und Sport plus abrufbar. Damit nimmt man Einfluss auf das Ansprechverhalten der Triebwerke und kann eine eher verbrauchsorientierte oder eine leistungsorientierte Fahrweise vorwählen. Die jeweiligen Modi nehmen auch Einfluss auf die Charakteristik der Servolenkung und die Dämpferabstimmung des Fahrwerks.

Wie es sich für ein Premium-SUV gehört, ist der Fahrer im Innenraum von hochwertigen Materialien umgeben.

In der getesteten „F Sport“-Ausstattungslinie sind das zum Beispiel ergonomisch geformte und ermüdungsfreie Ledersitze, Leder ebenfalls am Armaturenbrett sowie gebürstetes Aluminium, das die massige Mittelkonsole rahmt.

Verschwenderisch gingen die Lexus-Entwickler auch mit der neuesten (Sicherheits-)Technologie um: So kann sich der Fahrer beispielsweise per virtueller 360-Grad-Kamera selbst von oben zuschauen (was besonders beim Einparken hilfreiche Dienste leistet).

Viele der technischen Funktionen werden von einem kleinen Touchpoad (in Verbindung mit dem zentralen Acht-Zoll-Monitor) gesteuert – eine gewisse Feinmotorik und etwas Erfahrung vorausgesetzt, denn während der Fahrt greift man auf dem empfindlich reagierenden System leicht daneben.

Unnötig zu erwähnen, dass der NX all die Assistenzsysteme an Bord hat, die die Arbeit am Steuer leicht (und teuer) machen. Das „Lexus Safety System plus“ im neuen NX umfasst ein Pre-Crash-System, eine adaptive Geschwindigkeitsregelung, einen adaptiven (ausstattungsabhängig) Fernlichtassistenten, einen Spurhalteassistenten sowie Verkehrszeichenerkennung.

Nicht alles davon ist im Basispreis der jeweiligen Ausstattungsvariante enthalten. Schon da klaffen große Unterschiede. Man kann einen NX 300h für knapp 42 000 Euro haben oder knapp 60 000 Euro („F Sport“) hinlegen. Viel Geld, aber dafür erhält man ein technisch und gestalterisch außergewöhnliches Fahrzeug.

