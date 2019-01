Elektrische Sport-Limousine höher gehievt

Zwischen Limousine und Crossover gibt es nun ein neues Segment. Nissan entwickelt nämlich eine etwas nach oben geliftete Sportlimousine mit Elektroantrieb: den "IMs Concept". Auf der North American International Auto Show in Detroit zeigt Nissan damit eine neue Art von Auto.



Mehr Limousine als Crossover, verdankt die Studie ihre Proportionen ihrer vollelektrischen Identität: Weil die Batterien unter der Karosserie angeordnet sind, rückt die Kabine nach oben. Der lange Radstand streckt den Innenraum und gibt Platz für ein einzigartiges 2+1+2-Sitzlayout: Die Vordersitze sind drehbar, während der hintere Sitz entweder Platz für drei Passagiere bietet oder sich durch Wegklappen der schmalen seitlichen Sitze in einen exklusiven Einzelsitz mit erstklassigem Komfort verwandelt.



Im autonomen Fahrmodus ermöglicht das Auto-Konzept einen völlig freihändigen Betrieb, im manuellen Fahrmodus soll er ein hochkarätiges Fahrerlebnis bieten. Dafür sorgt allein schon der starke Allrad-Antrieb.



Er besteht aus zwei Elektromotoren vorn und hinten sowie einer schnell ladenden Batterie mit 115 kWh. Die Leistung von 360 kW/483 PS mit 800 Newtonmeter Drehmoment soll dafür sorgen, dass das Konzeptfahrzeug nicht nur mit modernen Sportlimousinen mithalten kann, sondern den meisten von ihnen nur die Rücklichter zeigt. Mit rund 610 Kilometer Reichweite pro Batterieladung (Angaben von Nissan) spielt der IMs zudem in der gleichen Liga wie seine Gegenstücke mit Benzinmotor.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 15.01.2019