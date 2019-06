Elektro-Benz EQC schlägt hohe Wellen auf Sylt

Hoch her geht es beim Kitesurf World Cup Sylt 2019. Mit von der Partie ist Mercedes-Benz mit dem elektrischen EQC. Er soll im Anschluss an den Cup exklusiv in der Flotte von Mercedes me Explore Sylt aufgenommen werden und somit steht noch vor der flächendeckenden Markteinführung im Herbst 2019 zur Miete zur Verfügung.



Seit 14 Jahren ist der Kitesurf World Cup in Deutschland der Treffpunkt für die nationale und internationale Kitesurfszene und ihre Fans. Bereits zum vierten Mal ist auch Mercedes-Benz als Partner am Start und präsentiert auf einem 25 Quadratmeter großen Stand den neuen EQC zusammen mit Informationen rund um das Mobilitätsangebot Mercedes me Explore Sylt.



Nach zehn Jahren an der Nordsee in St. Peter-Ording und drei Jahren auf der Ostseeinsel Fehmarn, treten die Athleten zum ersten Mal am Brandenburger Strand in Westerland an. Das große Publikum auf Sylt ist für die Sportler etwas ganz Besonderes, denn ein großer Bestandteil dieser Sportart ist neben der technischen Perfektion die Show.



Der EQC kommt als das erste Mercedes-Benz Fahrzeug der Marke EQ auf die Straße. Für eine langfristig sorgenfreie Nutzung des Fahrzeugs wird bereits mit dem Fahrzeugkauf das Servicepaket "Wartungsservice" angeboten. Dieser Service umfasst alle erforderlichen Wartungsarbeiten über einen Zeitraum von bis zu sechs Jahren oder eine Laufleistung von 150.000 Kilometern.



Im Anschluss an den Kitesurf World Cup auf Sylt ist der EQC erstmals und exklusiv in der Mercedes me Explore Sylt Flotte zur Miete erhältlich. Interessenten und E-Mobilitätsfans haben auf Sylt also noch vor der flächendeckenden Markteinführung die exklusive Möglichkeit den ersten rein elektrischen Mercedes-Benz kennenzulernen.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 24.06.2019