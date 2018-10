Elektro-Brummi liefert Lebensmittel

Der EDEKA-Verbund und Mercedes-Benz Trucks haben einen im wahrsten Sinn spannenden Praxistest gestartet: Die Supermarktkette wird ein Jahr lang einen rein elektrisch angetriebenen eActros im Berliner Stadtgebiet erproben. Der 25-Tonner mit Kühlaufbau wird Supermärkte in ganz Berlin mit frischen Lebensmitteln beliefern.



"EDEKA ist eines der ersten Unternehmen, die den schweren Elektro-Lkw von Mercedes-Benz in ihren Fuhrpark integrieren, und das einzige Unternehmen aus der Einzelhandelsbranche", heißt es bei den Praxistest-Partnern. Ziel ist es, dass ab 2021 ein Serien-Lkw zur Verfügung steht, der emissionsfreies und leises Fahren in Städten ermöglicht. Die Tests mit dem eActros dauern insgesamt rund zwei Jahre. Die Entwicklung und Erprobung im Verteilerverkehr wird im Rahmen eines Projekts vom Bundesumweltministerium (BMU) sowie vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) gefördert.

