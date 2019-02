Elektro-Buggy: Cooler Strand-Stromer

E-Autos sollten in erster Linie Vernunftautos sein - sauber, leise, mit Blick für die Zukunft. VW zeigt beim Genfer Autosalon (5. bis 17. März) das Gegenteil davon. Die Wolfsburger beleben den legendären Buggy neu. Das vollelektrische Showcar feiert in der Schweiz seine Premiere.



Als Vorbild für den modernen E-Buggy dient der Meyers Manx Beach Buggy auf Basis des VW Käfer - das Original, das allgemein als Strandbuggy bekannt ist und von 1964 bis 1971 gebaut wurde und im Jahr 2000 wiederbelebt wurde.



Anstatt des verkürzten Käfer-Chassis steckt unter der spartanischen Karosserie der Modulare E-Antriebsbaukasten (MEB), auf dem auch der ID aufbaut. Während dieser VW ID Vorbild in Sachen nachhaltiger Mobilität sein soll, wie es bei Volkswagen heißt, ist die Buggy-Studie ein reines Fun-Car - das wahrscheinlich außer gelegentlichen Auftritten bei Messen eher öffentlichkeitsscheu in Wolfsburg stehen wird - fernab von Sonne, Strand und Abenteuer.

