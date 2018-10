Elektro-Jaguar auf dem Sieger-Treppchen

Der elektrische Jaguar I-Pace ist in Deutschland zum "Auto des Jahres" gewählt worden. Den Sprung unter die Top Five zum "German Car of the Year" schafften nur drei Modelle mit konventionellen und zwei mit alternativen Antrieben. Eines davon: der vollelektrische Jaguar I-Pace.



Die aus zwölf deutschen oder in Deutschland lebenden Motorjournalisten bestehende Jury bewerteten neben dem Design zentrale Produkteigenschaften wie den Antrieb und das Fahrverhalten sowie die Zukunftsfähigkeit und allgemeine Relevanz des Modells.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 31.10.2018