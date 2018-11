Elektro-Jaguar für Limousinen-Service

In Berlin gleiten schwarze Jaguare lautlos durch die Stadt. Denn der Fahrdienst RocVin geht mit dem vollelektrischen Jaguar I-Pace in der Bundeshauptstadt an den Start. Prof. Dr. Ralf Speth, Chef von Jaguar Land Rover, hat nun die Elektroflotte an Thomas Mohnke, Geschäftsführer der SafeDriver Group, überreicht.



Nach der im Juli erfolgten Inbetriebnahme von ebenfalls zehn elektrischen I-Pace durch das Münchener Taxi Zentrum (MTZ) wird damit ein zweiter Mobilitätsdienstleister einen emissionsfreien Beitrag zur urbanen Mobilität leisten können. In Berlin werden nun die Elektro-Jaguars im Auftrag von RocVin, Tochter der SafeDriver Group, und Deutschlands größtem privaten Limousinendienst, neben Geschäfts- und Privatkunden auch Kunden aus dem politischen Berlin leise,und lokal emissionsfrei von A nach B befördern.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 07.11.2018