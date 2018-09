Elektroauto-Kauf: Alles Kopfsache

Der Weg in die elektrische Zukunft ist mit Hindernissen verbunden. Denn noch lange nicht jeder Autofahrer lässt sich vom Umstieg überzeugen beziehungsweise elektrisieren. Da hilft es auch nicht, dass Elektroautos günstiger und deren Reichweiten größer werden und die Ladestationen sich allerorten mehren. Die Verkaufszahlen bleiben weiter unter den Erwartungen von Industrie und Politik. Die große Frage: Warum ist das so? Eine kürzlich erschienene Publikation in Österreich hat sich mit der Frage beschäftigt. Eines der Ergebnisse der Umfrage: Psychologische Faktoren spielen eine signifikante Rolle dabei, ob jemand auf ein Elektroauto umsteigt oder nicht.



Interessant für den hiesigen Elektromobilitätsmarkt ist, dass Österreich im Jahr 2016 mit 128 Prozent die höchste Wachstumsrate und mit 1,2 Prozent den höchsten Anteil an den Fahrzeuganmeldungen in der Europäischen Union hatte. Aber: Von den Befragten gaben 51 Prozent an, weiter mit einem konventionell betriebenen Fahrzeug unterwegs sein zu wollen und kein Kaufinteresse an einem Elektrofahrzeug zu haben.



"Psychologische Faktoren spielen eine Rolle dabei, inwiefern jemand bereit ist, auf Elektrofahrzeuge umzusteigen. Je individualistischer, desto weniger wahrscheinlich scheint der Elektroautokauf", sagt Robert Sposato, der Daten aus der österreichweiten Studie "Erneuerbare Energien in Österreich" zur so genannten "adoption" von Elektroautos analysiert hat. Darüber hinaus zeichnen sich jene, die kein besonderes Interesse an Elektroautos haben, durch ein schwächer ausgeprägtes Umweltbewusstsein und auch eine gewisse ablehnende Haltung in Bezug auf Technologie allgemein aus.

