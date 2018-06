Elektroautos schnuppern Berliner Luft

Anzeige

In Berlin schlägt das Herz der deutschen Politik. Von dort hallte einst auch die Forderung nach einer Million Elektroautos bis 2020 durch die Republik. Auch wenn das natürlich längst ins Reich der Fabel gehört, bleibt Berlin eine wichtige Bühne für die umweltfreundlichen Stromer. Und vielleicht auch deshalb eröffnet Autobauer Renault jetzt einen Concept Store für Elektrofahrzeuge in der deutschen Hauptstadt. Es ist europaweit erst das zweite Renault-Zentrum dieser Art nach Stockholm.



Das 145 Quadratmeter große Renault Electric Vehicle Experience Center ist ganz in der Nähe von dem Haus, in dem vor 111 Jahren die erste deutsche Renault-Niederlassung gegründet wurde. "Bis 2022 werden wir unsere Elektropalette auf acht rein elektrisch betriebene Fahrzeuge erweitern", sagt Gilles Normand, Senior Vice President, Electric Vehicles der Renault.



Uwe Hochgeschurtz, der Vorstandsvorsitzende Renault Deutschland, ist davon überzeugt, dass sich Elektroautos am Markt durchsetzen werden und Renault in diesem Bereich eine führende Rolle spielen wird. "Wir spüren das wachsende Interesse der Kunden." Mit dem neuen Electric Vehicle Experience Center bietet man allen Interessierten auf einen Blick die gesamte Modellpalette der Renault-Elektrofahrzeuge und vermittle das Thema in anschaulicher Weise. "Der Ort könnte nicht besser sein: Berlin ist das Zentrum der Politik in Deutschland. Ein Zentrum für Elektromobilität passt hervorragend in die aktuelle Diskussion um die künftige Mobilität", sagt Uwe Hochgeschurtz.



Auf einem speziell entwickelten digitalen Erlebnis-Parcours sollen Besucher die Vorzüge der Elektromobilität kennenlernen. Neben den Renault-Elektrofahrzeugen finden sich Informationen zur Infrastruktur, den verschiedenen Ladevorgängen und zu Regelungen und Fördermöglichkeiten. Außerdem können sich Besucher bei Testfahrten selbst einen Eindruck von den Elektroautos verschaffen. Das nennt man wohl einen Schnupperkurs an der Berliner Luft.